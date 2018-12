Germania | rivisto al ribasso il Pil | nel 2018 crescerà solo dell’1 | 5% Era previsto il 2%

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 dicembre 2018) La Bundesbank haalle stime di crescita dellaper l’anno in corso e il successivo: nelil Pil,5% (contro il 2%sei mesi fa). Mentre per il 2019 e il 2020 la banca centrale tedesca parla adesso di una crescita,6%, (contro l’1,9%a giugno per il 2019). Se da un lato i tassi di crescita medi annuali saranno abbastanza stabili, gli aumenti trimestrali nel corso del 2019 saranno considerevolmente più alti rispetto ale poi caleranno di nuovo, spiega l’istituto.Anche gli istituti economici hanno abbassato le stime di crescita della, e fra questi si è distinto l’Ifo, con uno scenario particolarmente pessimistico: secondo gli economisti di Monaco il Pil nel,5% mentre nel 2019,1% (-0,8 rispetto alle stime autunnali). Nel 2017 il pil tedesco è cresciuto del ...