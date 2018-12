Genova | Viadotto Polcevera | firmato Decreto per demolizione

finanza.lastampa

: Ponte Genova: demolizione a Fagioli, Omini, Vernazza, Ipe e Ireos: Domani parte lo smantellamento dei resti del via… - fisco24_info : Ponte Genova: demolizione a Fagioli, Omini, Vernazza, Ipe e Ireos: Domani parte lo smantellamento dei resti del via… - VELOSPORT1960 : A quattro mesi dal crollo del ponte Morandi, Autostrade per l’Italia annuncia che farà ricorso contro il decreto Ge… - retelevante : Per tutti i seguaci di Bucci sindaco di Genova ed ora, anche, commissario alla ricostruzione del viadotto Polcevera… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) E' statonel pomeriggio di oggi, 14 dicembre, ildi "Affidamento dell'appalto pubblico dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere per la, la ...