Gay contro natura | condannato medico

Giornata Mondiale contro l'Aids - la campagna dell'ArciGay : ... responsabile Salute nella segreteria nazionale di Arcigay - significa che ha sempre meno senso, se mai lo ha avuto, dividere il mondo in sieropositivi, persone che vivono con Hiv, e sieronegativi, ...

Frasi contro vecchi e down - la difesa di Casalino : “Sono Gay e discriminato” : Il portavoce del premier Conte ha dato la sua versione dei fatti: “Dire che sono intollerante è un'assurdità”

Alex Palmieri : "Io discriminato perchè Gay"/ Video : "La mia canzone contro il bullismo" : Alex Palmieri: "Io discriminato perchè gay". Video, il cantante 27enne a Storie Italiane parla del brano If that was you: "La mia canzone contro il bullismo"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 11:04:00 GMT)

Manifesti pro vita contro padri Gay - giunta Raggi li fa togliere. I promotori : “Ha obbedito alle lobby Lgbt” : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha richiesto agli uffici competenti la rimozione dei Manifesti omofobi parte della campagna nazionale della onlus Provita e di Generazione famiglia. Il Comune ha sottolineato che il messaggio e l’immagine veicolati dai cartelloni – mai autorizzati da Roma Capitale e dal Dipartimento di competenza – violano le prescrizioni previste al comma 2 dell’art. 12 bis del Regolamento in materia di Pubbliche ...

Campagna choc contro le coppie Gay con figli - Appendino replica : "Famiglie nate dall'amore - continuerò a registrarle" : Un bambino in lacrime nel carrello della spesa: manifesti affissi a Torino, Roma, Milano e Napoli, ma la sindaca torinese non ci sta

PASTICCIERE CONTRO LA "TORTA Gay"/ Ecco perchè la Corte gli ha dato ragione (dopo 4 anni) : Quattro anni di battaglie legali tra un PASTICCIERE cristiano che ha rifiutato di fare una torta che inneggiava ai matrimoni gay per la sua fede cristiana, la Corte suprema gli dà ragione(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:47:00 GMT)

Fallito il referendum contro le nozze Gay in Romania - alle urne solo il 20 - 41% degli elettori : In Romania è Fallito per la scarsa affluenza alle urne il referendum sulla famiglia tradizionale e contro le nozze gay, voluto da gruppi ultraconservatori omofobi e fortemente sostenuto dalla Chiesa ortodossa locale. alle urne si è recato, secondo i dati forniti dalla commissione elettorale, il 20,41% degli aventi diritto. Un dato, questo, lontano dal 30% minimo richiesto per dare validità al referendum, nonostante il ...

Romania - è fallito il referendum contro le nozze Gay : Il referendum contro le nozze gay in Romania Il referendum contro le nozze gay in Romania Il referendum contro le nozze gay in Romania Il referendum contro le nozze gay in Romania Il referendum contro le nozze gay in Romania Il referendum contro le nozze gay in Romania Il referendum contro le nozze gay in Romania In Romania il matrimonio è (ancora) per tutti. È fallito il referendum con cui si chiedeva che all’interno della Carta ...

La Romania affossa il referendum contro i matrimoni Gay : La Romania affossa il referendum contro i matrimoni fra persone dello stesso sesso, che nel Paese rimangono senza riconoscimento, ma che almeno non verranno proibiti dalla Costituzione, lasciando qualche speranza per il futuro. L’affluenza alle urne si è fermata al 19.75% ben al di sotto del quorum del 30% per rendere valida la consultazione....

