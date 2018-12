FS Italiane | dal progetto Innovate tre idee per migliorare efficienza e sostenibilità

Beautiful - scoperto l’assassino di Bill : anticipazioni puntate Italiane dal 10 al 15 dicembre : Sembra di tornare ai tempi di Dallas e alla famosa domanda ‘Chi ha sparato a J.R?’, ma stavola la caccia all’assassino coinvolge la soap opera Beautiful. Qualcuno ha sparato a Bill, ferendolo gravemente, e mezzo cast è sospettato causa comportamenti strani e moventi diffusi. Alla fine della settimana scoprono di chi sono le impronte sulla pistola, ma saranno quelle dell’omicida? Dove eravamo rimasti: le tramine della ...

Beautiful : anticipazioni puntate Italiane dal 10 al 15 dicembre 2018 : anticipazioni Beautiful puntate da lunedì’ 10 dicembre a venerdì 15 dicembre: chi ha sparato a Bill Spencer? Si tinge di giallo la trama di Beautiful. Chi ha sparato a Bill Spencer? L’editore è stato colpito alle spalle mentre rientrava a casa ed è finito in ospedale. A trovarlo l’ex moglie Katie Logan, con la quale […] L'articolo Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 10 al 15 dicembre 2018 proviene da Gossip e Tv.

Anno nero per la raccolta bond : banche e imprese Italiane in difficoltà - minimi dal 2008 : ROMA - Le aziende e le banche italiane in crisi per la vendita di obbligazioni: infatti, rileva Refinitiv, finora, nei primi undici mesi del 2018, è stato raccolto l'importo più basso dal 2008, in ...

Innovazione - dalla scienza all'informatica : ecco le 50 Italiane più influenti del 2018 : Inspiring Fifty: le eccellenze al femminile scelte da una giuria composta da personalità del mondo imprenditoriale, del business e dell'accademia su oltre 200 candidature. Barbara Cominelli (Microsoft Italia): "Fonte di ispirazione per studentesse con un futuro nell'Ict"

Storie Italiane - Eleonora Daniele sfigurata dal dolore : il collegamento con la figlia Isabella : Isabella Mayer , la figlia di Sandro, in collegamento con Eleonora Daniele a Storie Italiane , ricorda il padre in modo talmente commovente che anche Eleonora Daniele appare provata. 'Era un amico, ...

Sci alpino - SuperG Lake Louise 2018 : Mikaela Shiffrin leggendaria - domina davanti a Mowinckel e Rebensburg - fuori dalle 10 le Italiane : Mikael Shiffrin non smette di stupire. La campionessa nata a Vail vince, o per meglio dire domina, anche il SuperGigante di Lake Louise, in Canada, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 e prosegue nel suo cammino inesorabile con la 46esima vittoria in carriera (con 66 podi). La statunitense, al nono SuperGigante in totale, centra il primo podio in questa disciplina e si mette subito nel gradino più alto. Ormai la classe 1995 ...

Beautiful : anticipazioni puntate Italiane dal 3 al 7 dicembre 2018 : anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018 Bill Spencer torna protagonista delle puntate italiane di Beautiful. Dopo un’assenza di qualche giorno, l’editore rientra in scena con tutta la sua prepotenza e arroganza. In attesa che si risolva la questione con Liam e Steffy, Bill si scaglia contro l’ex […] L'articolo Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 3 al 7 dicembre 2018 ...

Storie Italiane - Eleonora Daniele straziata dalla storia del padre della bambina tetraplegica : "Noi pretendiamo fino all'ultimo centesimo della sentenza e ci batteremo per Eleonora". Lo ha detto Davide Gavazzeni , padre della bimba nata tetraplegica a causa di errori commessi in sala parto ...

FS Italiane al Digital Italy Summit 2018 : intermodalità e tecnologie digitali per la mobilità del futuro : "La rete ferroviaria e metropolitana è la spina dorsale del sistema di mobilità integrata del futuro, grazie anche ai nuovi servizi resi possibili dalle tecnologie Digitali e a stazioni intese come ...

Banche Italiane promosse per NPL anche dalla vice Presidente della vigilanza BCE : ... nonostante un recente rallentamento della crescita nell'UE e nonostante l'aumento dei rischi per l'economia". Proprio in questi giorni, ci si interroga infatti sulle prossime mosse della banca ...

La modella Ilaria Capponi a Storie Italiane : «Altro che la taglia 38 imposta dall’Alta Moda - orgogliosa della mia 42» : Taglie sempre più piccole e regimi alimentari ristrettissimi: il risultato, sempre più spesso, è l’insorgere di gravi disturbi alimentari tra ragazze e ragazzi che sognano una carriera in passerella. Ilaria Capponi, bellissima modella nostrana e già protagonista di una denuncia tramite i social network, oggi a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1 ha parlato dei rischi a cui sono esposte tante adolescenti. «Più che arrabbiata sono delusa», ...

Uomini e donne - lo straziante appello di Claudio Sona a Storie Italiane : 'Guarire dall'omosessualità...?' : Un accorato appello, quello rivolto dall'ex tronista di Uomini e donne Claudio Sona , nel corso della trasmissione Storie Italiane di Eleonora Daniele . L'ex protagonista del programma di Maria De ...