oasport

: #Freccette, Mondiali 2019: i risultati di oggi (14) dicembre. Avanti Gary Anderson, fuori Nicholson e Stevenson - OA_Sport : #Freccette, Mondiali 2019: i risultati di oggi (14) dicembre. Avanti Gary Anderson, fuori Nicholson e Stevenson - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Mondiali di freccette: sfida ad Appiano fra tre nerazzurri per lanciare l'evento - interaddict1 : Mondiali di freccette: l'Inter come testimonial per lanciare l'evento | Passione Inter -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Va in archivio la seconda giornata deidi(che però si svolgono quasi integralmente nel 2018) all’Alexandra Palace di Londra, in cui si sono giocati sei incontri di primo turno e due di secondo turno.Per quanto riguarda i match del primo turno, sono da registrare le uscite di scena di due uomini del Pro Tour: l’australiano Paul Nicholson, eliminato in tre set dal nordirlandese Kevin Burness, mentre Simon Stevenson è stato messo alla porta da Ted Evetts in un derby inglese finito anch’esso in tre set. Poche sorprese negli altri incontri: gli inglesi Michael Barnard, Alan Tabern e Chris Dobey passano al secondo turno con variabili gradi di difficoltà, visto che i primi due ci mettono cinque set per eliminare il portoghese José de Sousa e l’australiano Raymond Smith, mentre il terzo ce ne mette tre per faril russo Boris Koltsov. ...