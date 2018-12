Francia | Laporte si scaglia contro il ct Deschamps | “Ecco perché non mi convoca”

calcioweb.eu

: Francia, Laporte shock: 'Deschamps non mi chiama per questioni personali' - Ultime Notizie Calcio -… - UNotizieCalcio : Francia, Laporte shock: 'Deschamps non mi chiama per questioni personali' - Ultime Notizie Calcio -… - InconnuBras : RT @DiMarzio: Nessuna convocazione con la #Francia? #Laporte non ci sta: “#Deschamps non mi vuole' ?? Le sue parole ?? -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) In un’intervista rilasciata a EitB, il difensore del City Aymericha attaccato il ct dellaaccusandolo di non convocarlo per motivi personali: “Non è una scelta tecnica, ma è una questione personale.non vengo convocato dovreste chiederlo a lui: non credo sia per motivi sportivi. Iodi lui non ho nulla e gli porto massimo rispetto, ma non lo chiamerò mai. Se dovessi farlo comunque non lo criticherei. Però non capiscovenga ignorato: gioco ad altissimi livelli in un grande club…“. Il 24enne centrale, acquistato dal City lo scorso anno per 65 milioni di euro, sta disputando un’ottima stagione in Premier League e si aspetta maggiore considerazione dal selezionatore dei Bleus.è un prodotto del vivaio dell’Athletic Bilbao, club in cui è entrato nel 2011; ma sulla possibilità di optare per la nazionale ...