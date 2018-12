Forza Italia lancia l' allarme | in arrivo una patrimoniale

Silvio Berlusconi - la regione in cui Forza Italia si suicida : così regalano tutto alla Lega : Per quanto Silvio Berlusconi si impegni in annunci e promesse di rinnovamento di Forza italia, il suo partito ha tutta l'aria di un Titanic dopo l'impatto con l'iceberg, cioè il voto disastroso dello ...

Silvio Berlusconi esce allo scoperto : "Contatti Forza Italia-M5S per gruppo di responsabili" : Matteo Dall'Osso è solo il primo. Silvio Berlusconi esce allo scoperto e annuncia la "campagna acquisti" che possa facilitare un cambio di governo. "Non conosciamo i nomi ma conosciamo i discorsi tra esponenti dei M5s e i nostri senatori per creare un gruppo autonomo di responsabili per dar vita a un nuovo governo" ha detto il leader di Forza Italia intervenendo alla presentazione del libro di Bruno Vespa.Serve un nuovo Governo, spiega ...

Morte Pietro Foglia - il cordoglio di Forza Italia Campania - : "Con Pietro Foglia scompare un apprezzato protagonista della buona politica in Campania, un uomo dalle straordinarie doti umane, sempre vicino ai cittadini, un esempio di passione civile, di impegno e di competenza. La sua scomparsa di addolora profondamente, ci ...

Forza Italia - Versace : 'M5S irrispettoso : ha umiliato e abbandonato Matteo Dall'Osso' : Con un post sul nuovo blog di Mariastella Gelmini, la deputata Giusy Versace, atleta paralimpica e scrittrice, con un passato anche da conduttrice televisiva, ha espresso le sue valutazioni non solo sulla manovra di bilancio M5S-Lega, ma anche sulla vicenda, consumatasi in questi giorni, del passaggio in Forza Italia dell'ex grillino Matteo Dall'Osso, deputato affetto da disabilità. Versace: 'Bisognerebbe aumentare le pensioni di invalidità ...

L'ex grillino Matteo Dall'Osso adesso in Forza Italia : 'Berlusconi è un vero signore' : Intervistato da Radio Cusano, L'ex grillino Matteo Dall'Osso, parlamentare affetto da disabilità, ha svelato alcuni retroscena sul suo approdo in Forza Italia, il partito liberale di centrodestra fondato nel 1994 da Silvio Berlusconi. Dall'Osso, a Radio Cusano, ha precisato prontamente di non essere stato comprato da nessuno ma che avrebbe scelto Forza Italia per abbracciare le battaglie che gli azzurri portano avanti a favore della democrazia, ...

Dall’Osso dal M5s a Forza Italia - Di Maio : “Non ci siamo ancora visti. Su sanzione decideranno i probiviri” : “La penale da applicare per Matteo Dall’Osso? Quella sulla sanzione è una riflessione che faranno i probiviri, io resto dell’idea che Forza Italia è quello di più lontano che c’è da Matteo Dall’Osso per quello che l’ho conosciuto in questi anni. Non abbiamo ancora modo di incontrarci e parlare”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dopo la firma del Protocollo di Intesa ...

Stefano Maullu e il passaggio a Fdi : 'Forza Italia non difende più il nostro Paese' : ... contrasto all'immigrazione incontrollata, supporto al tessuto economico-produttivo del nostro Paese, rafforzamento del ruolo geopolitico dell'Italia in Europa nel mondo: sono temi basilari che FdI ...

Berlusconi con il suo capolavoro - portare un big del M5S in Forza Italia - ecco come ha fatto : Berlusconi lo definisce un capolavoro, ecco come ha portato Dall’Osso dentro Forza Italia Quello di Silvio Berlusconi è stato ribattezzato il “capolavoro”. In 96 ore infatti ha portato un big del Movimento 5 stelle dentro Forza Italia. come ha fatto a convincerlo? Facciamo un passo indietro. Domenica 2 dicembre, nell’aula della commissione Bilancio di Montecitorio, il presidente Claudio Borghi comunica che il gruppo M5S ...

Tajani (Forza Italia) critica la Manovra : “Va cambiata totalmente - spero in Berlusconi” : Tajani parla delle prossime elezioni europee e critica aspramente la Manovra E sulla Manovra economica proposta dal governo italiano, il commento del vicepresidente di Forza Italia è duro e critica l’azione dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Secondo Tajani, in Europa “sono tutti preoccupati per come sta andando il Paese. Prima la dichiarazione di guerra alla Ue, poi la precipitosa marcia indietro: non è questo il modo di ...

Un partito di Renzi al 9% - voti da Pd e Forza Italia : Un partito di Renzi potrebbe arrivare al 9%, drenando molti voti al Pd e una piccola quota anche a Forza Italia. È il risultato di un sondaggio condotto da Scenari Politici-Winpoll dopo che negli ultimi giorni l’ipotesi di una uscita dal partito democratico da parte dell’ex premier si è fatta più concreta. Se si votasse oggi per le politiche, il P...

Elisabetta Ripani : 'Sulle infrastrutture Forza Italia pone indirizzi al Governo' : Lavori e interventi che garantirebbero maggiore sicurezza sulle strade e più chance per l'economia dei territori dei quali sono a servizio. Forza Italia è soddisfatta per il primo risultato ottenuto. ...

Tirrenica e Due Mari - Ripani : 'Il Governo accoglie gli indirizzi di Forza Italia' : 'Lavori e interventi che garantirebbero maggiore sicurezza sulle strade e più chance per l'economia dei territori dei quali sono a servizio. Forza Italia è soddisfatta per il primo risultato ottenuto ...

Forza Italia - Mulè : “Dall’Osso del M5s è passato con noi autonomamente. Complimenti al governo degli ultimi” : “Matteo Dall’Osso del M5s? È passato a Forza Italia perché ha detto che il M5s umilia i disabili. Dal’Osso non è stato corteggiato da noi, ma ha autonomamente deciso di aderire a un partito. Lui tra tanti partiti ha scelto proprio Forza Italia. Significherà qualcosa”. Sono le parole del deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, nel corso de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, a proposito ...

Domenica Live - il giorno della consacrazione per il big di Forza Italia : chi va da Barbara D'Urso : Una piccola-grande 'consacrazione' politica: per una volta il portavoce azzurro sarà lui, e non Silvio Berlusconi . Ed è stato lo stesso Tajani a rinnovare l'appuntamento su Twitter, con questo ...