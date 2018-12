Fortnite | possibile nuova skin per il Cavaliere Rosso nel periodo natalizio

Blastingnews

(Di venerdì 14 dicembre 2018), come Brawl Stars e Clash Royale è uno dei giochi che nel 2018 ha riscontrato molto successo tra i videogiocatori di tutto il mondo. Ilpotrebbe portare tantissime novità, e per gli amanti delpotrebbe arrivarne una in particolare.Si tratta di unaa tema con ilfestivo, che andrebbe a rivoluzionare il look del personaggio di. Oltre al, la stessa sorte potrebbe toccare anche ad il Corvo ed a Cupido. Le notizie che si stanno diffondendo per il web su questo aggiornamento devono ancora essere confermate da Epic Games, quindi comunque ancora non vi è la conferma ufficiale. Ciò che è sicuro invece è la notizia del rilascio dellapatch (aggiornamento) della settima stagione del gioco....