Formula E | anche Rooney all' E-Prix in Arabia Saudita

Formula E - tutto pronto per il via. Al volante delle elettriche anche Felipe Massa : Al via ci sono i quattro campioni del mondo della specialità: Nelson Piquet jr , Panasonic Jaguar, , Sébastien Buemi , Nissan e.Dams, , Lucas di Grassi , Audi Sport Abt Schaeffler, e Jean-Eric Vergne ...

Formula E - dal 2020 anche Seoul nel calendario : La quinta stagione è pronta a scattare, si parte il 15 dicembre con l'E-Prix di Riad, esclusiva Mediaset , ma la Formuale E guarda già al futuro: siglato un accordo tra la Corea del Sud e la FIA per ...

Formula E - Nel 2020 si correrà anche a Seul : Continua lespansione mondiale della Formula E: oggi è stato siglato un accordo con la JSM Holdings, la quale avrà cura di organizzare il primo ePrix della Corea del Sud, nel cuore della capitale Seul.Accordo quinquennale. Secondo i piani, il primo ePrix di Seul si svolgerà nel 2020. Le autorità cittadine stanno valutando le zone in cui si correrà la gara, individuate per il momento in Gwanghwamun Square e City Hall Square. Una volta definito il ...

Formula 2 - nel 2019 ci sarà anche Mick Schumacher : ROMA - Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael, prosegue il suo percorso di avvicinamento alla Formula 1. Dopo essersi laureato campione europeo di Formula 3, nella prossima stagione ...

Formula 1 - Hamilton e Vettel sull'addio di Alonso al Mondiale : 'Ci mancherai - sei una leggenda' : ... lui ci mancherà perché Fernando non è un pilota qualunque, allo sport in generale manchera' uno uomo come lui", ha aggiunto il campione del mondo. "Complimenti a Fernando per la sua carriera - gli ...

Formula Uno - Hamilton vince anche ad Abu Dhabi. Secondo Vettel - ritiro per Raikkonen : Lewis Hamilton chiude alla grandissima una stagione con i fiocchi: il pilota inglese della Mercedes vince anche l'ultimo gran premio della stagione ad Abu Dhabi e chiude così con undici successi su 21 gara in stagione. Il 33enne ha anche messo a segno il record di punti chiudendo con la bellezza di 408 punti. Secondo posto per la Ferrari di Sebastian Vettel, terzo posto per la Red Bull del giovane Max Verstappen. La gara è iniziata con il brutto ...

Formula1 - Hamilton in pole anche ad Abu Dhabi davanti a Bottas e Vettel : Ultimo Gp della stagione negli Emirati Arabi. Il cannibale del volante. Lewis Hamilton non si accontenta mai e campione del mondo già confermato ottiene la pole position anche nell'ultimo Gran Premio della stagione. Sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, l'inglese della Mercedes mette in fila tutti col giro più veloce: ...

Formula 1 : Hamilton non concede nulla - suo anche il Gp del Brasile : Queste le dichiarazioni del campione del mondo Lewis Hamilton al termine del Gran Premio del Brasile. 'Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò. Oggi ho faticato tanto, ...

Formula Uno - Hamilton trionfa in Brasile : alla Mercedes anche il Mondiale Costruttori : Lewis Hamilton trionfa nel Gran Premio del Brasile, il pilota britannico regala alla Mercedes il Mondiale Costruttori. Dopo la conquista del Mondiali piloti da parte di Lewis Hamilton si riparte dal ...

Formula 1 Brasile - la Mercedes vince anche il Mondiale costruttori : Ferrari ancora deludenti [FOTO] : 1/15 Photo4/LaPresse ...

Formula 1 - Robert Kubica : “Tra pochi giorni deciderò quello che voglio fare. Può esserci un futuro anche in Ferrari” : Manca ancora qualche tassello nel completare l’elenco completo dei piloti che parteciperanno al prossimo Mondiale di Formula 1. Un sedile vuoto pare esserci ancora in Williams, dove non dovrebbe essere riconfermato il russo Sirotkin, anche a causa della mancanza dell’importante budget economico avuto nella scorsa stagione. Al suo posto potrebbe arrivare Robert Kubica ed il pilota polacco è stato intervistato da Motorsport.com ed ha ...

Formula 1 : Hamilton in pole anche in Usa - battuti Vettel e Raikkonen : ... in Messico, in Brasile e a Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti, , a fronte di uno zero in fatto di punti da parte del britannico, sarebbe sempre Hamilton a laurearsi campione del mondo per il ...

DIRETTA Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 live : anche le FP2 nel segno di Hamilton! : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 live Gp Usa 2018 Austin: tempi e classifica delle due sessioni in programma per aprire il weekend (oggi venerdì 19 ottobre)(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 22:23:00 GMT)

DIRETTA Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 live : anche le FP2 sotto la pioggia! : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 live Gp Usa 2018 Austin: tempi e classifica delle due sessioni in programma per aprire il weekend (oggi venerdì 19 ottobre)(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 20:39:00 GMT)