Formula 1 | Vettel | ' Ferrari buona ma non dominante Vorrei la metà dei titoli di Schumi

Formula 1 - la priorità di Sebastian Vettel : 'Vincere il titolo nel 2019 con la Ferrari' : Dai baffi di Vettel al sorriso smagliante del campione del mondo 2018 Lewis Hamilton , fiero al fianco della sua Mercedes...

Formula 1 - Montezemolo punge Vettel : "Con Hamilton avrebbe vinto la Ferrari" : Bastone ma anche carota: Luca Cordero di Montezemolo dice la sua sul mondiale di Formula 1 appena terminato e punge Vettel . "Sebastian ha fatto errori decisivi, vive un momento di frustrazione e ...

Formula 1 - Leclerc fa faville con la Ferrari. Il lungo duello con Vettel è iniziato : L’arrivo di Charles Leclerc in Ferrari, al fianco di Sebastian Vettel, ha acceso tra i tifosi della Rossa molti entusiasmi. Ad accrescere le aspettative introno al giovane monegasco, sicuramente, i suoi risultati molto positivi ottenuti nelle categorie inferiori. Il suo CV per ora conta già due vittorie nei campionati di GP3 e Formula 2 ma anche una stagione convincente alla Alfa Romeo Sauber dove, pur essendo alla sua prima stagione in Formula ...

Formula 1 - Sebastian Vettel più veloce di tutti nelle prime prove sulla nuova macchina : A poche ore dall'ultimo Gran Premio della stagione, la Formula 1 è tornata in pista sul circuito di Abu Dhabi per la prima giornata di test Pirelli in vista del 2019. Dopo il testacoda senza ...

Formula1 Test Pirelli ad Abu Dhabi : Vettel chiude al comando : Conclusa la prima giornata di Test collettivi Pirelli ad Abu Dhabi. Sulla pista di Yas Marina il migliore in una sessione volta alla sperimentazione e comparazione delle mescole 2018 e 2019 è Vettel. ...

Formula 1 - Vettel meccanico Ferrari durante i test di Abu Dhabi : Sebastian Vettel fa anche il meccanico. Curiose le immagini circolate sul web nel corso della prima giornata di test Pirelli ad Abu Dhabi , e che mostrano il pilota tedesco della Ferrari mentre ...

DIRETTA/ Test Formula 1 Abu Dhabi 2018 streaming video e tv : Stroll su Force India - Vettel balza in testa! - IlSussidiario.net : DIRETTA Test Formula 2018 Abu Dhabi, info streaming video e tv: iniziano subito le novità nel circus, che vedremo ufficialmente svelate nel prossimo anno.

Formula 1 - scambio di caschi tra Vettel e Hamilton ad Abu Dhabi. VIDEO : Il britannico Lewis Hamilton e il tedesco Sebastian Vettel si sono scambiati i caschi dopo la fine della stagione di Formula 1 2018 ad Abu Dhabi , come mostra un VIDEO pubblicato dal team ...

Formula 1 - Scambio di caschi tra Vettel e Hamilton : Sebastian Vettel e Lewis Hamilton si sono scambiati i caschi, in segno di reciproco rispetto, al termine di questo interessante campionato di Formula 1. I due piloti, che insieme hanno vinto otto degli ultimi nove campionati, hanno registrato un video che la Mercedes ha poi pubblicato sui propri canali social, suscitando migliaia di reazioni positive da parte degli appassionati.Simpatico siparietto. Lo Scambio dei caschi in Formula 1 equivale un ...

Formula 1 - Hamilton e Vettel sull'addio di Alonso al Mondiale : 'Ci mancherai - sei una leggenda' : ... lui ci mancherà perché Fernando non è un pilota qualunque, allo sport in generale manchera' uno uomo come lui", ha aggiunto il campione del mondo. "Complimenti a Fernando per la sua carriera - gli ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Vettel dopo la gara : 'Hamilton ha meritato - io ci riproverò'. Kimi : 'Grato alla Ferrari' : Avrei voluto chiudere meglio, ma questo fa parte del nostro sport a volte. Abbiamo il bel ricordo del titolo piloti vinto e dei 2 Mondiali Costruttori, questo rimarrà per sempre. Ho sempre avuto un ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi. Hamilton dopo la gara : 'Vettel è stato fantastico - c'era tanta pressione' : Non avremmo vinto questo campionato senza di loro e il campionato non sarebbe lo stesso senza i nostri fan, loro che viaggiano per tutto il mondo e vengono a vedere le nostre gare".

Alonso - saluta la Formula 1 : giro d'onore ad Abu Dhabi con Hamilton e Vettel. VIDEO : ... hanno invitato il driver di Oviedo a unirsi a loro per salutare il pubblico di Yas Marina, un omaggio alla carriera del due volte campione del mondo applaudito anche dagli spalti. Il giro d'onore ...

Formula Uno - Hamilton vince anche ad Abu Dhabi. Secondo Vettel - ritiro per Raikkonen : Lewis Hamilton chiude alla grandissima una stagione con i fiocchi: il pilota inglese della Mercedes vince anche l'ultimo gran premio della stagione ad Abu Dhabi e chiude così con undici successi su 21 gara in stagione. Il 33enne ha anche messo a segno il record di punti chiudendo con la bellezza di 408 punti. Secondo posto per la Ferrari di Sebastian Vettel, terzo posto per la Red Bull del giovane Max Verstappen. La gara è iniziata con il brutto ...