' Fondo nazionale per le cronicità' | la proposta da Motore Sanità a Firenze

Agricoltura - Mipaaft : chiarimenti sul Fondo di Solidarietà Nazionale : “Per evitare confusione e ulteriori fraintendimenti, benché ci siano stati diversi incontri con le Regioni che dovrebbero quindi essere più che al corrente, anche nel loro interesse, delle dinamiche riguardanti il Fondo di Solidarietà Nazionale, in riferimento al comunicato stampa diffuso dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del turismo, sul decreto riguardante il riparto delle risorse da destinare alle regioni ...

Sciopero generale in Tunisia contro i tagli ordinati dal Fondo Monetario Internazionale : Un aumento degli stipendi è essenziale per salvaguardare il potere d'acquisto della classe media, la colonna portante dell'economia tunisina'. Lo ribadisce il segretario generale del sindacato, ...

Trasporto Pubblico Locale : intesa raggiunta per ripartire 985 milioni del Fondo Nazionale : raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata sullo schema di Decreto per il riparto del Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale per il 2018. Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e ...

Il Fondo monetario internazionale : l’Italia riduca il debito o rischia la recessione : Il Fondo monetario internazionale prevede che la crescita dell’Italia sarà «di circa l’1% nel 2018-2020 e poi diminuirà da allora in poi». Lo si legge nel rapporto preparatorio all’Art.IV. «Il deficit complessivo del 2019 è previsto al 2,75% del Pil. Per il 2020-2021 è stimato al 2,8-2,9% a meno che non ci sia ampio sostegno politico per attivare l...

A Roma arrivano gli ispettori del Fondo Monetario Internazionale : Tradotto: il deficit previsto rimarrà al 2,4%, ma il ministero dell'Economia potrebbe rivedere la stima sulla crescita. L'ottimistico 1,5% potrebbe essere abbassato, spiega il Corriere , a un più ...

Alla Biblioteca Nazionale nasce il Fondo dei libri di Pino Rauti : Le carte, i libri, i documenti di Pino Rauti, segretario del Movimento sociale italiano e leader di una destra 'di sinistra' che spiazzava gli schemi classici della prima Repubblica soprattutto per la ...

L’allarme del Fondo Monetario Internazionale : “In Europa forte rischio contagio dall’Italia” : Secondo il Fondo Monetario Internazionale le tensioni sui titoli di Stato italiani sono per ora contenute ma permane una "consistente incertezza e il contagio da future tensioni potrebbe essere notevole, soprattutto per le economie con i fondamentali macroeconomici più deboli e uno spazio fiscale limitato".Continua a leggere

Nuovi choc finanziari sistemici? Lo teme anche il Fondo Monetario Internazionale : * Mario Lettieri, già deputato e sottosegretario all'Economia; Paolo Raimondi, economista e docente universitario.

Cosa è stato detto dell'Italia al meeting del Fondo monetario internazionale : Le diplomazie in Indonesia hanno lavorato molto per cercare di trovare una sponda nel ministro dell'Economia, Giovanni Tria che si è mostrato dialogante con le istituzioni. Il titolare di via XX ...