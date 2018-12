Blastingnews

: Film e cartoni Disney in tv: la programmazione Rai per le festività natalizie - MaurizioBilchi : Film e cartoni Disney in tv: la programmazione Rai per le festività natalizie - Tas_89tas : @KrisTinaH501 @lazialeantifa te ricordi quel film in cui lui fa l'angelo che sennamora de una tutto il film tira e… - imperoweb : City Hunter: il trailer e il poster del nuovo film animato #giapponpesichiameràCityHunter #AnimeeCartoniAnimati… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Natale è vicino e un tocco di magia è pronto a fare capolino nel palinsesto della Rai. Diventati oramai una tradizione delle, sono in arrivo i Classicianimati e, che Rai 1 e Rai 2 manderanno in onda già dai prossimi giorni. Da ‘Cenerentola’ a ‘La bella addormentata nel bosco‘, i telespettatori potranno rivedere alcuni capolavori assoluti del cinema d’animazione targato Walt. Bambini ovviamente in prima fila nelle serate in famiglia nel periodo natalizio con la magia deianimati più emozionanti a fare da sfondo. A seguire, lacompleta.Classici, laRai Il sipario natalizio della Rai si aprirà venerdì 21 dicembre in prima serata (21.20) su Rai 2 con il‘Maleficent’, rilettura del 2014 de ‘La bella addormentata nel bosco’. Protagonista Angelina Jolie nei panni di Malefica, la celebre fata ...