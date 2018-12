Fibrillazione Atriale | coronaropatie | arteriopatie | tromboembolismo venoso | insufficienza

Ictus cerebrale da Fibrillazione atriale? No - grazie - con un chyp : Tutto il mondo si sta muovendo per lanciare campagne di sensibilizzazione efficaci, ma nessuno ancora ha pensato di coinvolgere i bambini, perchè abbiano cura della salute dei propri genitori e dei ...

Fibrillazione Atriale per 2 mln italiani. Via a 'Check your Pulse' : Roma, 19 nov., askanews, - Due dita sul polso per 'sentire' il ritmo del cuore e capire se batte in modo regolare o disordinato: un gesto facile, che può fare anche un bambino e che salva la vita di ...