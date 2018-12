Fabrizio Corona scaricato da Silvia Provvedi | «Non voglio più nemmeno come amico»

Silvia Provvedi : «Fabrizio Corona non voglio più nemmeno come amico» : Speciale Grande Fratello Vip 2018 sabato 15 dicembre a Verissimo. Domani su Canale 5 nel salotto di Silvia Toffanin si alternaranno i protagonisti di questa edizione: Walter Nudo, Francesco Monte e...

Silvia Provvedi ha un nuovo fidanzato : “Fabrizio Corona? Non lo voglio più neanche come amico” : “Nella mia vita accetto le persone che possano darmi qualcosa e Fabrizio Corona ad oggi non può darmi più niente”. Queste le parole di Silvia Provvedi, ospite sabato 15 dicembre a Verissimo, dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Parlando con Silvia Toffanin, confida: “Non servirebbe averlo nella mia vita. Accetto le sue scuse, ma non lo voglio più nemmeno come amico. Credo nell’innocenza di Fabrizio e non ho mai rinnegato quello che ...

Dario Argento/ Il messaggio a sorpresa di Asia : e su Fabrizio Corona - 'Ho parlato con lui ma...' - Vieni da me - : Dario Argento a Vieni da Me, dalla sua carriera alla difesa della figlia Asia: 'Pronto ad appoggiarla sempre'. Si parlerà anche di lei oggi?

Fabrizio Corona - nuovi guai : l'Agenzia delle Entrate pretende 14 milioni di arretrati : nuovi grossi guai in vista per Fabrizio Corona. Alle oramai interminabili vicende giudiziarie e di cronaca nelle quali si trova coinvolto, il popolare 'Re di paparazzi' deve aggiungere una nuova e pesantissima grana con l'Agenzia delle Entrate. La notizia è di oggi, e proviene dal Tribunale di Milano. Al Palazzo di Giustizia meneghino, presso la sezione "Misure di Prevenzione", è avvenuta un'udienza volta a verificare tutti i crediti nei ...

Dario Argento : "Asia e Fabrizio Corona? Si sono lasciati subito - è durata niente" : Dario Argento, ospite di Vieni da me di Caterina Balivo su Rai1, ha confessato che, nel corso della sua vita, ha avuto, spesso, paura degli stalker: "“Mi hanno stalkerizzato in vari momenti della mia vita, in America e in Italia. Alcuni li ho denunciati. Avevo paura di essere ucciso. È brutto vivere con questa pura perché non vuoi più uscire, aspetti il momento che questa persona si stufi. Poi quando si stufano spariscono. A volte avrei ...

Silvia Provvedi a Verissimo : "Sono fidanzata. Fabrizio Corona non può darmi più niente" : Silvia Provvedi, ospite sabato 15 dicembre a Verissimo, dopo l’uscita dalla casa del “Grande Fratello Vip”, esclude categoricamente che l'ex Fabrizio Corona possa tornare a far parte della sua vita: Nella mia vita accetto le persone che possano darmi qualcosa e Fabrizio ad oggi non può darmi più niente. Ai microfoni del talk show, la giovane cantante confida: “Non servirebbe averlo nella mia vita. Accetto le sue scuse, ma non lo voglio più ...

Fisco - Fabrizio Corona ancora nei guai. L'Agenzia delle Entrate : "Ci deve 14 - 5 milioni di euro" : L'Agenzia delle Entrate chiede 14,5 milioni di euro a Fabrizio Corona per una serie di cartelle esattoriali non pagate al Fisco negli scorsi anni dall'ex re dei paparazzi. La richiesta è arrivata nell'ambito del procedimento in corso alla sezione "Misure di Prevenzione" del Tribunale di Milano che aveva portato al sequestro della casa milanese di Corona (2 milioni di euro di valore) e di parte dei soldi nascosti nel controsoffitto della sua ...