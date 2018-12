Fabrizio Corona | l' Agenzia delle Entrate gli chiede 14 | 5 milioni

Fisco - Fabrizio Corona ancora nei guai. L'Agenzia delle Entrate : "Ci deve 14 - 5 milioni di euro" : L'Agenzia delle Entrate chiede 14,5 milioni di euro a Fabrizio Corona per una serie di cartelle esattoriali non pagate al Fisco negli scorsi anni dall'ex re dei paparazzi. La richiesta è arrivata nell'ambito del procedimento in corso alla sezione "Misure di Prevenzione" del Tribunale di Milano che aveva portato al sequestro della casa milanese di Corona (2 milioni di euro di valore) e di parte dei soldi nascosti nel controsoffitto della sua ...

L'Agenzia delle Entrate ha chiesto a Fabrizio Corona 14 - 5 milioni di tasse non pagate : L'Agenzia delle Entrate chiede a Fabrizio Corona e alle sue società circa 14,5 milioni di euro di tasse non versate. E' emerso da un procedimento davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che nei mesi scorsi ha confiscato la casa dell'ex agente fotografico e alcune centinaia di migliaia di euro di contanti, e in particolare da un'udienza tecnica di 'verifica crediti'.Nel procedimento, in cui è parte anche ...

Aggressione a Rogoredo - Fabrizio Corona replica su IG alle accuse di Striscia la Notizia : Nella puntata del 13 dicembre scorso, Striscia la Notizia ha preso di mira Fabrizio Corona. Il tg satirico curato da Antonio Ricci, ha reso noto che l’ex re dei paparazzi è arrivato secondo nell’accendere i riflettori sul bosco di Rogoredo. Queste le parole di Enzo Iacchetti per lanciare il servizio: “Fabrizio, fotogenico anche al pronto soccorso, arriva ben lungi dopo Striscia la Notizia.” Secondo quanto riferito dal presentatore, il tg ...

Striscia la Notizia - bomba su Fabrizio Corona : pestato dagli spacciatori? 'Ecco cosa dimentica...' : Fabrizio Corona nel boschetto dello spaccio di Rogoredo, a Milano , dove è stato pestato, pare, dagli spacciatori, ? Striscia la Notizia ci tiene a sottolineare come, in quel boschetto, ci fosse ...

Fabrizio Corona attacca Striscia la Notizia e svela un retroscena : Fabrizio Corona furioso replica a Striscia la Notizia Fabrizio Corona è tornato all’attacco sui social e questa volta l’ex re dei paparazzi si è scagliato contro Striscia. Il tg satirico infatti aveva commentato ironicamente l’impresa dell’ex fidanzato di Silvia Provvedi, ricordando che il programma ideato da Antonio Ricci aveva già realizzato il medesimo servizio più volte in passato. Corona sul suo profilo Instagram ...

Fabrizio Corona a Striscia la Notizia : “Siete andati al Boschetto della droga prima di me? Facile di giorno. Io sono andato di notte - con il “FUOCO”” : L’aggressione di Fabrizio Corona al Boschetto della droga di Rogoredo, periferia di Milano, mentre realizzava un servizio per Non è l’Arena continua a far discutere. Questa volta l’ex re dei paparazzi è finito nel mirino di Striscia la Notizia con l’accusa di essere arrivato dopo: “Fabrizio, fotogenico pure al pronto soccorso, arriva ben lungi dopo Striscia la Notizia che già il 4 ottobre 2016 con un servizio di Max ...

Aggressione a Fabrizio Corona - un testimone svela cosa è accaduto : 'ho avuto paura' : Fabrizio Corona ha subito una violenta Aggressione qualche giorno fa all'interno del boschetto della droga di Rogoredo a Milano. L'ex paparazzo si trovava lì per girare un servizio per Massimo Gilletti per il programma "Non è l'Arena", incentrato sulla tossicodipendenza. Dopo un po' di tempo, però, alcune persone hanno iniziato a sospettare circa la veridicità di tale episodio, per questo motivo è pervenuta la versione di un testimone che ha ...

Fabrizio Corona aggredito a Milano : afferma che lo Stato è inerme sulla tossicodipendenza : L'ex-re dei paparazzi, Fabrizio Corona, reduce dalla sua tanto discussa ospitata televisiva registratasi al 'Grande Fratello Vip' 3, nella quale è Stato protagonista di un acceso scontro con Ilary Blasi, è tornato al centro dell'attenzione dei media denunciando online di essere Stato vittima di un'aggressione di gruppo, che sarebbe avvenuta nel Bosco di Rogoredo, nel milanese, in una delle piazze rinomate per 'spaccio di droga' a cielo ...

Fabrizio Corona aggredito e quasi accoltellato nel bosco della droga : le immagini : Ai carabinieri che l’hanno soccorso avrebbe detto “ho visto la morte in faccia”. Fabrizo Corona non trova pace: l’ex fotografo dei vip è stato aggredito nel famigerato bosco della droga milanese di Rogoredo. Corona si trovava lì per un servizio giornalistico in cui intendeva riprendere le attività di spaccio senza alcun filtro o protezione ma solo aiutato da una troupe. La sua attività non è passata inosservata e ...

Fabrizio Corona aggredito nel “bosco della droga” - i dubbi dei commentatori : “Ma gli misurano la pressione col giubbotto?” e ancora “come mai indossa ancora il Rolex?” : Fabrizio Corona si trovava nel bosco della droga di Rogoredo, alla periferia di Milano, per realizzare un servizio sullo spaccio per il programma di La7 Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti. L’ex re dei paparazzi sarebbe stato aggredito dai pusher che lo avrebbero preso a calci e pugni, come ha raccontato sui social postando foto e video mentre si trovava su una barella dentro un’ambulanza. Come ogni storia che coinvolge ...

