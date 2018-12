F1 – Nuovo motore Mercedes | il tecnico Aldo Costa fa chiarezza sulle perplessità di

Porsche Macan S con Nuovo motore V6 turbo : Porsche amplia la sua gamma di SUV compatti aggiungendo la potente Macan S. Il nuovo modello è equipaggiato con un nuovo propulsore V6 turbo benzina da 3 litri con filtro anti-particolato per motori a benzina. L’unità sviluppa una potenza di 260 kW (354 CV) ed eroga una coppia massima pari a 480 Nm, incrementando dunque […] L'articolo Porsche Macan S con nuovo motore V6 turbo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Porsche Macan S debutta con Nuovo motore 3.0 V6 turbo da 354 CV : Milano, 11 dic., askanews, - Porsche ha ampliato la sua gamma di Suv compatti con la potente Macan S, equipaggiata con un nuovo propulsore V6 turbo benzina da 3 litri con filtro anti-particolato per ...

Porsche - La Macan S debutta con un Nuovo motore V6 turbo : La gamma della versione restyling della Macan si allarga con l'introduzione della Macan S. Dopo aver visto la Suv tedesca debuttare con il solo 4 cilindri 2.0 turbo benzina da 245 CV, viene infatti introdotta anche una versione più prestazionale, che dovrebbe comunque lasciare ancora spazio a una ulteriore futura evoluzione, erede della precedente Macan turbo.Il V6 turbo benzina da 354 CV. La Porsche Macan S adotta un V6 3.0 sovralimentato da ...

La nuova Macan S : il SUV Porsche debutta con un Nuovo motore V6 turbo [GALLERY] : La Porsche Macan S debutta con un nuovo motore V6 turbo Porsche ha ampliato la sua gamma di SUV compatti aggiungendo la potente Macan S. Il nuovo modello del Costruttore di auto sportive è equipaggiato con un nuovo propulsore V6 turbo benzina da 3 litri con filtro anti-particolato per motori a benzina. L’unità sviluppa una potenza di 260 kW (354 CV) ed eroga una coppia massima pari a 480 Nm, incrementando dunque di 10 kW (14 CV) e 20 Nm, ...

F1 - le parole di Wolff sul Nuovo motore spaventano la Mercedes : buone notizie per la Ferrari? : Il team principal della Mercedes ha parlato in occasione di un evento organizzato da uno degli sponsor del team di Brackley, soffermandosi sul nuovo motore 2019 Non arrivano buonissime notizie dal quartier generale della Mercedes, visto che il nuovo motore che sta nascendo a Brixworth ha già subito alcune battute d’arresto. photo4/Lapresse Voci e indiscrezioni comunque da prendere con le pinze, visto che difficilmente notizie così ...

MotoGP – Marquez e i primi segnali dopo Jerez : “quando si lavora su un Nuovo motore…” : Marc Marquez si mostra soddisfatto dei progressi della sua Honda dopo la seconda giornata dei test di Jerez: lo spagnolo però è consapevole di dover lavorare su alcuni aspetti per trarre il meglio dalla sua moto dopo la seconda giornata di test passata sulla pista di Jerez, Marc Marquez torna a casa soddisfatto. La sua Honda va veloce e ha ancora molti margini di miglioramento. Lo spagnolo ha chiuso al secondo posto il day-2 di Jerez, alle ...

MotoGp – Test Valencia - Marquez prova il Nuovo motore e dà un’occhiata a Jorge Lorenzo : “per lui non è facile come per gli altri” : Marc Marquez commenta la sua seconda giornata di Test a Valencia: il pilota spagnolo terzo nella classifica dei tempi di oggi Nella seconda ed ultima giornata di Test a Valencia Maverick Vinales ha segnato, proprio come ieri, il tempo più veloce tra i piloti scesi in pista. Dopo lo spagnolo della Yamaha, i più veloci sul circuito Ricardo Tormo sono stati Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Nono Valentino Rossi. AFP/LaPresse Marc Marquez, ...

MotoGP Test Valencia Rossi : "Il Nuovo motore non fa grande differenza" : La Yamaha chiude i Test di Valencia con il miglior tempo di Maverick Viñales e il 9° di Valentino Rossi, prestazioni che però non hanno sciolto le riserve sulla specifica di motore da scegliere per la ...

Toyota Verso Proace - Nuovo motore da 1.5 e più dotazioni : Il monovolume di Toyota cambia pelle e contenuti, a cominciare dalla motorizzazione, un diesel più efficiente e pulito da 1.5 litri dotato di 120 CV, ora in linea con la normativa Euro 6.2, una scelta ...

MotoGp – Dai problemi di comunicazione con i giapponesi al Nuovo motore - Jarvis spiega : “i piloti hanno sempre fretta e loro non vogliono rischiare” : Lin Jarvis e il duro lavoro da affrontare in casa Yamaha: il team director della squadra di Iwata commenta i test di Valencia e l’approccio dei giapponesi I piloti della MotoGp sono in pista sul circuito Ricardo Tormo per la seconda giornata dei test di Valencia, importantissimi per lavorare sulle moto e renderle il più competitive possibili per la stagione 2019. Prime sensazioni positive in casa Yamaha: Vinales e Rossi stanno ...

MotoGP - Rossi e i test a Valencia : "Più facile guidare col Nuovo motore Yamaha" : Sorrisi alla fine della sessione di test finita prima per via di una fastidiosa e fitta pioggia anche da parte del campione del mondo Marc Marquez che ha accolto così il suo nuovo compagno di squadra ...

MotoGp - Test Valencia : terminata la prima giornata - la Yamaha sorride col Nuovo motore : i TEMPI : Benissimo anche Pecco Bagnaia: il campione del mondo di Moto2 ha terminato con l'11° tempo la sua prima giornata col team Pramac, mentre Mir, alla prima volta con la Suzuki, ha chiuso in 15ª ...

Moto : Rossi - con Nuovo motore più facile : ANSA, - ROMA, 20 NOV - ''E' stata una giornata abbastanza positiva. Con il nuovo Motore mi sono trovato abbastanza bene, è più dolce, sono stato piuttosto veloce e mi sono trovato bene''. Dopo il ...

MotoGp – Test Valencia - Vinales non si accontenta : “Nuovo motore? Ho capito subito che siamo migliorati - ma adesso…” : Le prime sensazioni di Maverick Vinales al termine della prima giornata dei Test di Valencia: lo spagnolo della Yamaha soddisfatto ma non si accontenta Inizia nel migliore dei modi la nuova vita di Maverick Vinales: lo spagnolo della Yamaha, lasciatosi alle spalle la deludente stagione 2018, terminata domenica col Gp di Valencia, e anche il suo vecchio numero, il 25, ha iniziato il 2019 col sorriso. Al termine della prima giornata dei Test ...