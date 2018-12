F1 – Leclerc tra sogni ed ambizioni | Vettel ha un nuovo… compagno da battere | “avendo una

sportfair

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Charlestraavverati e grandi: le parole del giovane monegasco in vista della stagione 2019 di F1 a bordo della Ferrari Serata di premiazioni, ieri, al Garage Italia di Milano: Autosprint ha assegnato i Volanti 2018 ed i Caschi d’oro 2018. Presente alla serata di gala anche il giovane Charles, che dopo una buona avventura con l’Alfa Sauber è pronto a fare sul serio a bordo della Ferrari.Photo4 / LaPresseIl giovane monegasco, intervistato dai microfoni Sky, ha raccontato la sua esperienza in con l’Alfa-Sauber e le sue prime sensazioni in rosso: “il momento peggiore c’è stato nelle prime gare, sono state difficili per una questione di adattamento, ero per la prima volta su macchine molto difficili e diverse dalla F2. A Baku, invece, molto bene. Lì è stata una buona gara. Come ho trovato la Ferrari? Incredibile. La ...