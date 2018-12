F1 | Berger svela il futuro di Mick Schumacher | “mi ha impressionato | vi dico che macchina

sportfair

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Presente alla cerimonia dei Volanti 2018 e dei Caschi di Autosprint,si è soffermato suldiUn titolo di campione europeo di F3 già in tasca e unin F2 già delineato, grazie al Team Prema.corre a grande velocità verso la Formula 1, compiendo sapientemente ogni passo e ragionando insieme al proprio entourage quale percorso seguire per non affrettare i tempi rischiando di bruciarsi.Ferrari e Mercedes sono già sulle sue tracce, con il Cavallino che pare sia in vantaggio per assicurarsi inle prestazioni del giovane figlio di Michael. Sulla questione si è soffermato anche Gerharddurante la cerimonia dei Volanti 2018 e dei Caschi di Autosprint, esprimendo il proprio parere: “tra due anni sarà alla Ferrari, ma non so ancora se guiderà il motorhome o la Formula 1. Scherzi a parte, il figlio di ...