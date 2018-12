Ex avvocato di Trump condannato esorta a non credere al presidente USA

Usa - condannato ex avvocato di Trump. Ma ora la sentenza può abbattersi sul presidente : La condanna a tre anni rimediata da Michael Cohen in un tribunale di New York potrebbe essere non la fine ma piuttosto l’inizio di una nuova vicenda giudiziaria – con al centro proprio il presidente Donald Trump. Cohen è stato infatti condannato per quello che il giudice William H. Pauley III ha definito “un buffet di crimini”, in particolare pagamenti illeciti per comprare il silenzio delle due donne che accusano Trump. Quello che Pauley ha ...

Tre anni di carcere per Cohen - ex avvocato personale di Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Russiagate : ?Cohen - ex avvocato di Trump - condannato a 3 anni di carcere : Michael Cohen, ex avvocato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato condannato a tre anni di prigione da un tribunale di New York. Lo hanno riferito i media americani, secondo...

Russiagate - 3 anni a ex avvocato Trump : 20.02 L'ex avvocato personale di Trump, Michael Cohen, è stato condannato a tre anni di carcere da un giudice federale di Manhattan con l'accusa di violazioni delle regole sui fondi della campagna elettorale, evasione fiscale e per avere mentito al Congresso. Tra le violazioni anche il pagamento di 130mila dollari all'ex pornostar Stormy Daniels per ottenere il suo silenzio su una presunta relazione con Trump.Choen, inoltre,a novembre ha ...

Russiagate : Cohen - ex avvocato di Trump - condannato a 3 anni di carcere : Michael Cohen, ex avvocato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato condannato a tre anni di prigione da un tribunale di New York. Lo hanno riferito i media americani, secondo cui Cohen ...

Russiagate : condannato a 3 anni Michael Cohen - ex avvocato di Trump - : Era accusato di aver evaso il fisco, mentito al Congresso sui suoi rapporti con i russi e comprato il silenzio di 2 donne su ordine del tycoon

Russiagate : l'ex avvocato di Trump condannato a tre anni di carcere : «Peanuts». Noccioline. Così Donald Trump ha definito le sempre più gravi rivelazioni sugli scandali attorno alla sua presidenza che dovrebbero intensificarsi in queste ore di appuntamenti legali ...

Michael Cohen - ex avvocato di Donald Trump - è stato condannato a 3 anni di carcere : Michael Cohen, ex avvocato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e suo fidato collaboratore, è stato condannato a 3 anni di prigione per il suo ruolo nello scandalo delle somme di denaro corrisposte a due donne perché non rivelassero

Michael Cohen - l’ex avvocato di Trump - si è dichiarato colpevole di aver mentito al Senato riguardo all’indagine sulla Russia : Michael Cohen, l’ex avvocato di Donald Trump e persona importante nell’indagine sui rapporti tra il comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la Russia, si è dichiarato colpevole di aver mentito al Senato riguardo alle trattative per

Usa - arrestato l’avvocato di Stormy Daniels - la pornostar che svelò di avere avuto un rapporto con Donald Trump : È stato arrestato con l’accusa di violenza domestica Michael Avenatti, il legale di Stormy Daniels, la pornostar che sostiene di aver ricevuto 130mila dollari in cambio del suo silenzio su un rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Degli agenti del Los Angeles Police Department hanno arrestato Michael Avenatti per sospetti di violenze domestiche. Si tratta di un’indagine in corso e daremo ulteriori dettagli a tempo ...

Michael Avenatti - l’avvocato diventato famoso come oppositore di Trump - è stato arrestato per un’accusa di violenza domestica : Michael Avenatti, l’avvocato diventato famoso come oppositore di Donald Trump rappresentando l’ex pornostar Stormy Daniels, è stato arrestato per un’accusa di violenza domestica a Los Angeles, in California. La polizia ha confermato l’arresto, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, spiegando che

Michael Avenatti - l’avvocato diventato famoso come oppositore di Trump - è stato arrestato per un accusa di violenza domestica : Michael Avenatti, l’avvocato diventato famoso come oppositore di Donald Trump rappresentando l’ex pornostar Stormy Daniels, è stato arrestato per un accusa di violenza domestica a Los Angeles, in California. La polizia ha confermato l’arresto, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, spiegando

avvocato - politico e uomo d'affari fallito? Trump lo fa ministro della Giustizia : NEW YORK - È il nuovo uomo forte di Donald Trump al ministero della Giustizia. uomo forte per davvero: Matthew Whitaker ama farsi ritrarre in pose da culturista, mentre solleva considerevoli pesi ...