Europa in rosso per i timori sulla crescita | Milano -0 | 72% Usa | il petrolio chiude a

Borsa : Europa chiude in rosso : ANSA, - MILANO, 14 DIC - Le Borse europee chiudono in calo l'ultima seduta della settimana. I listini hanno risentito del calo del comparto delle auto dopo i dati deludenti delle vendite di novembre. ...

Europa League - Quaresma ci ricasca : entrataccia da cartellino rosso e Besiktas eliminato contro il Malmoe : Sconfitti in casa ed eliminati a sorpresa dall'Europa League. Nella serataccia del Besiktas , ko per 0-1 contro il Malmoe alla Vodafone Arena di Istanbul la maglia nera va senza dubbio a Ricardo ...

Olympiacos-Milan 3-1 - Europa League 2019 : partita da incubo per i rossoneri - che vengono eliminati : Il Milan viene eliminato dall’Europa League al termine di una partita da incubo per i rossoneri, che vengono battuti per 3-1 dall’Olympiacos, che davanti al proprio pubblico compie l’impresa, ribalta i pronostici e supera il Milan in classifica in virtù della migliore differenza reti, ottenendo così il pass per i sedicesimi di finale. La squadra di Gattuso sembrava in pieno controllo della situazione fino all’ultima mezz’ora di gioco quando i ...

Highlights Olympiacos-Milan 3-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Rossoneri eliminati dall’Europa League : Il Milan viene sconfitto 3-1 dall’Olympiacos e deve dire subito addio all’Europa League. I Rossoneri vengono eliminati al termine della fase a gironi chiudendo al terzo posto in classifica, scavalcati propri dai greci, che compiono l’impresa e volano ai sedicesimi. Padroni di casa in vantaggio al 60’ con Cisse, poi al 70’ arriva il 2-0 con l’autogol di Zapata, che due minuti dopo si riscatta accorando le distanze, ma all’81’ Fortounis segna il ...

Governo - Salvini in partenza per Atene con la sciarpa rossonera al collo per la partita di Europa League : Stasera il vicepremier avrà in testa più l'Europa del calcio che quella riunita nel vertice di Bruxelles. Matteo Salvini è stato immortalato all'aeroporto di Bergamo, in partenza per Atene, con la ...

Europa League - il Milan ai tifosi : "Non prendete mezzi e non vestitevi di rossonero" : La campagna europea del Milan giunge al primo snodo decisivo: la sfida di domani con l'Olympiacos sarà da dentro o fuori per l'avventura in Europa League . Il sito ufficiale del Milan ha pubblicato un ...

