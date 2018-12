Eurolega | Bayern e Panathinaikos ok davanti al proprio pubblico | Buducnost steso dal Gran

sportfair

: Il recap della serata di #EuroLeague ?? - sportface2016 : Il recap della serata di #EuroLeague ?? - BasketMagazine : Eurolega, il Bayern batte Kaunas, bene il Pana sul Darussafaka e Gran Canaria sul Buducnost - BasketUniverso : Eurolega: Bayern e Panathinaikos passano nel finale, vittoria anche per Gran Canaria -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Si è conclusa la dodicesima giornata dicon le tre partite giocate questa sera: vittorie per, Pana eCanaria Cala il sipario sulla dodicesima giornata di, conclusa con tre vittorie casalinghe ottenute daMonaco,Canaria. I tedeschi non danno scampo allo Zalgiris Kaunas, prevalendo con il punteggio di 88-84. Un successo che permette agli uomini di Radonjic di portarsi all’ottavo posto, subito dietro a Olimpia Milano e. Anche i greci possono sorridere per la vittoria di oggi, arrivata con il risultato di 75-67 contro il fanalino di coda Darussafaka. Chiude il quatro il successo delCanaria contro il95-85.Ecco la classifica aggiornata:L'articolookaldalCanaria ...