huffingtonpost

: eSport e digital marketing: un trend da non perdere per il 2019 - HuffPostItalia : eSport e digital marketing: un trend da non perdere per il 2019 -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Avete mai sentito parlare di? No? Vi assicuro che non è una roba per nerd, né per adolescenti un po' flaccidi e brufolosi, ma un settore da tenere decisamente in considerazione per il, soprattutto se siete un brand alla ricerca di nuovi canali diMa andiamo con ordine. Prima di tutto cosa significa? Letteralmente sport elettronici, glisono competizioni professionali di videogiochi. E come per ogni competizione che si rispetti ci sono giocatori, commentatori, pubblico e premi, spesso in denaro.Moltissime cose sono cambiate da quando Atari, nel 1980, organizzo il primo, mitico, torneo di Space Invaders. Oggi il mercato mondiale deglivale oltre 1.5 miliardi di dollari e anche in Italia le cose si stanno muovendo, più lentamente che altrove, ma si stanno muovendo.Dal 2014 esiste la Giochi Elettronici Competitivi ...