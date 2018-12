Emma Villas Siena | domenica al PalaEstra arriva il Vero Volley Monza

Pallavolo – Il palio di Siena per la Revivre Axopower Milano : domani trasferta toscana contro l’Emma Villas : trasferta toscana per la Revivre Axopower Milano: domani alle 18 la sfida contro Emma Villas per l’8ª giornata di Superlega trasferta toscana con vista su Siena per la Revivre Axopower Milano che domani torna in campo alle ore 18.00 per l’ottava giornata di Superlega. Avversari di turno saranno i padroni di casa dell’Emma Villas che, ancora fermi a 0 vittorie in questa stagione, cercano il rilancio tra le mura amiche del PalaEstra. ...