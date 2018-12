Elena Morali | lite con Teresanna | “Basta parlare di Monte!” Interviene la d’Urso

Elena Morali contro Teresanna : lite in diretta a Pomeriggio Cinque : Teresanna Pugliese litiga con Elena Morali: intrerviene Barbara d’Urso E’ appena finita l’ultima puntata del programma quotidiano della d’Urso. E nella seconda parte c’è stato un durissimo scontro tra Elena Morali e Teresanna Pugliese a Pomeriggio 5. Il motivo? La prima ha accusato quest’ultima di venire invitata da Barbara d’Urso solo perchè ex fidanzata di Monte. Un’affermazione che non è ...

Giulia Salemi attaccata da Elena Morali : “Ringrazia Francesco Monte” : Elena Morali attacca Giulia Salemi dopo l’eliminazione dal GF Vip Giulia Salemi è stata eliminata ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip. Delusione e tanta amarezza per l’influencer italo-persiana che ha pagato a duro prezzo la sua eliminazione per colpa della mamma Fariba Tehrani. Elena Morali ha attaccato Giulia Salemi, commentando con una storia su Instagram la sua eliminazione: “E finalmente al suo primo televoto ...

Elena Morali frecciatina sulla mamma di Giulia Salemi : “E’ ovunque!” : Elena Morali la biondissima ex concorrente dell’Isola Dei Famosi, lancia una frecciatina a Fariba, mamma di Giulia Salemi Fariba, la mamma di Giulia Salemi, sta sicuramente animando molti dibattici televisivi nell’ultimo periodo. Uno dei programmi che è chiamata a commentare più spesso, ovviamente, è il Gf Vip. Il percorso di sua figlia all’interno del reality e la relazione di quest’ultima con Francesco Monte, poi, sono tra gli argomenti ...

Beautiful pesca in Italia : Elena Morali nel cast - la voce clamorosa su Barbara D'Urso : La notizia di un probabile arruolamento di Elena Morali nel cast di Beautiful circolava già da tempo e, adesso, a confermarlo è proprio la diretta interessata. Intervistata dal sito Gossip e tv , l'ex ...

Elena Morali sul set di Beautiful : Elena Morali non si trovava a Los Angeles per caso, infatti la showgirl sarebbe pronta a entrare nel cast di “Beautiful” dopo essere stata notata dai produttori durante le sue incursioni sul set. Elena era in California durante la lavorazione della soap opera come inviata per il programma di Barbara d’Urso e, dopo aver provato alcune scene con gli attori principali della serie americana i produttori, avrebbero deciso di creare un personaggio ...

Beautiful : dopo Elena Morali anche Barbara D’Urso nella soap? Le dichiarazioni a Pomeriggio Cinque : Lunedì 12 novembre, nel salotto di Barbara D’Urso, Elena Morali ha spiegato la sua presenza sul set di Beautiful. A Pomeriggio Cinque è stato finalmente mostrato il video di quanto successo fra Bill, Brooke e l’ex naufraga, la quale ha poi rivelato alcune curiosità. Andiamo a scoprire il “mistero” della Pupa nella famosa soap d’oltreoceano, e soprattutto cosa è stato proposto alla conduttrice napoletana! Elena ...

Elena Morali impetuosa - sbugiarda Francesco Caserta : Elena Morali ancora contro Francesco Caserta, lo sbugiarda L’ex compagno di Paola Caruso, padre del bimbo che porta in grembo, l’avrebbe spiata per poi tentare un approccio. Qualche giorno fa, ospite a Pomeriggio Cinque, Elena Morali ha raccontato a Barbara D’Urso di aver incontrato il 28enne in aereo, “e ci ha provato con me”. Parlando con Paola Caruso, l’ex concorrente della tredicesima edizione L’Isola dei Famosi ha capito che, in realtà, ...