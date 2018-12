La retromarcia di Di Maio sull'Ecotassa : Roma, 15 dic., askanews, - Arriva in Senato l'atteso emendamento targato M5S sul taglio alle pensioni d'oro superiori a 90mila euro lordi l'anno che prevede riduzioni dal 10 al 40% sugli assegni da 4.

Auto - la retromarcia di Di Maio : Ecotassa corretta per «salvare la Panda» e le utilitarie : Una rimodulazione dell’ecotassa, per “salvare la Panda”. O, più precisamente, per riportare l’utilitaria Fiat sullo stesso piano delle dirette concorrenti. Che, essendo più “virtuose” sul piano delle emissioni di CO2, sarebbero state esenti dalla tassa anche nella prima versione dell’emendamento alla Legge di bilancio...

Auto - Ecotassa 2019 : Di Maio fa marcia indietro e salva la Panda : È solamente di poche ore fa l’articolo in cui palesavamo le nostre perplessità riguardo l’emendamento che ha per oggetto l’ecotassa 2019. Così come presentato il testo elaborato dal governo vanificava la ratio dell’emendamento che di fatto rendeva il bonus appannaggio esclusivo di chi poteva permettersi un’Auto mediamente costosa a discapito di chi puntava ad una semplice utilitaria che di fatto avrebbe dovuto fare i conti con il malus. Non si è ...

Ecotassa - Di Maio : 'Non tasseremo l'auto delle famiglie. In corso interlocuzioni incoraggianti con produttori' : ROMA - 'Ci sono contatti costanti tra il ministero e tutti i soggetti interessati e mi pare che si stia andando verso una soluzione che garantirà il bonus per le auto elettriche fino a...

Ecotassa - Di Maio : nessuna nuova imposta sullauto : "Non ci sarà nessuna tassa sull'auto delle famiglie degli italiani né nuove, né in uso. Sarà solo un ecobonus sulle auto elettriche, ibride e a metano, perché ci sono città ostaggio dell'inquinamento". Dopo il passo falso del governo in commissione bilancio (da molti giudicato un autogol a propria insaputa, visto che il giorno successivo allapprovazione dellemendamento dalle parti di via Veneto, sede del ministero dello Sviluppo ...

Ecotassa - Di Maio : "Non tasseremo le auto delle famiglie" - : Il ministro dello Sviluppo economico ha garantito che ci sono "contatti costanti" con tutte le parti interessate per garantire il bonus per le macchine elettriche e non aumentare le imposte sulle ...

Ecotassa verso le modifiche al Senato. Di Maio conferma : “Sulle auto delle famiglie non ci sarà” : All’interno del pacchetto di oltre cinquanta proposte di modifica del governo al testo della manovra fermo in Senato ci sarà anche la revisione dell’imposta sulle auto inquinanti, già nota a tutti come Ecotassa. Dopo le polemiche interne alla maggioranza e la protesta di Fca, che aveva minacciato di ritirare il piano di investimenti da 5 miliardi di euro annunciati per l’Italia, il vicepremier Luigi Di Maio aveva promesso: ...

Ecotassa - mezza retromarcia del governo per salvare le utilitarie. Di Maio : "Tassa non colpirà le famiglie" : MILANO - mezza retromarcia, col beneficio del dubbio, del vice presidente del consiglio, Luigi Di Maio, sull'Ecotassa per l'acquisto di nuove auto al di là di certi parametri di inquinamento. Una ...

Ecotassa - Di Maio ora prova a salvare la Panda : Dopo le polemiche furibonde e lo scontro interno al governo, ora Di Maio prova a mettere una toppa all'Ecotassa sulle automobili. "Non ci sarà nessuna nuova tassa, ci sarà un ecobonus sulle auto elettriche, ibride, a metano. Serve una rivoluzione della mobilità In italia. Non danneggeremo chi può permettersi solo una Panda", rassicura il grillino a Mattino 5. E poi aggiunge: "Stiamo incentivando fino a 6.000 euro le auto elettriche, ma ci stiamo ...

Ecotassa - Di Maio : non ci sarà - solo ecobonus : Verrà messo su auto elettriche, ibride e metano contro inquinamento - "Non ci sarà nessuna tassa sull'auto delle famiglie degli italiani ne' nuove ne' in uso". A parlare così in mattinata è il ...

Di Maio : «Ci avanzano soldi». Poi la retromarcia sull'Ecotassa per le auto : La manovra sarà «da circa 30-33 miliardi e mette risorse fresche nell'economia non come quella di Gentiloni che si è distinta per dare i soldi alle banche», precisa Di Maio. E poi: «Noi aiutiamo le ...

Di Maio : troveremo soluzione su Ecotassa senza shock aziende : Roma, 12 dic., askanews, - 'troveremo una soluzione. Sono convinto che riusciremo a salvaguardare la salute dei cittadini, senza provocare shock nelle aziende'. Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo ...

Ecotassa auto - Di Maio : 'Confronto tecnico nelle prossime 24 ore. Partecipanti entusiasti di ecobonus' : ROMA- nelle prossime 24 ore ci sarà un 'Confronto tecnico con le parti per arrivare a una norma che combatta l'inquinamento senza gravare sulle auto delle famiglie degli...