Ecco le banche dei Paesi che hanno ottenuto più liquidità dalla Bce : Un incentivo a finanziare l'economia reale per meglio oliare la cinghia di trasmissione della liquidità da monte, Bce, a valle, operatori economici,, considerato che l'altra grande manovra espansiva ...

Ecco come lo spread BTp-Bund potrà costare alle banche oltre un miliardo nel 2019 : In modo subdolo, sotterraneo e indiretto, sono mille i modi con cui il rincaro dello spread tra BTp e Bund sta facendo danni in Italia. La stessa banca per emettere lo stesso tipo di titolo ha dovuto sestuplicare il tasso d’interesse...

Imprese - rate congelate per un anno Ecco il “salvagente” dalle banche : Via libera all’accordo Abi-Confindustria: le aziende dell’area metropolitana potranno chiedere il “congelamento” dei debiti

Dalle promesse al decreto - Ecco cosa c’è (e cosa manca) nelle nuove norme per i risarcimenti ai risparmiatori delle banche : Fondo per i ristori ampliato da 100 milioni a 1,5 miliardi, commissioni arbitrali che diventano dieci Dalle due attuali per gestire le pratiche, platea ampliata anche da chi ha acquistato titoli Dalle banche controllate e non solo Dalle capogruppo. Sono le novità principali previste nella manovra per risarcire i risparmiatori rimasti coinvolti nei...

Banche - Ecco le più solide : Gli stress test hanno dato risultati positivi per le Banche italiane, visto che l'Eba ha promosso tutti i quattro istituti di credito italiani quali Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm e Ubi Banca. ...

Stress test - promosse le banche italiane. Ecco tutte le pagelle : Intesa Sanpaolo, UniCredit, Ubi e BancoBpm superano le prove di Stress di Eba e Bce: anche nello scenario avverso, il capitale delle quattro banche è superiore ai minimi richiesti....

Stress test - Ecco le prime banche italiane che li hanno superati. E la Borsa corre Btp-Piazza Affari - come mettersi al riparo : Intesa Sanpaolo è la prima banca tra le italiane che per la quinta volta si conferma la migliore negli Stress test. Unicredit dovrebbe posizionarsi al secondo posto. Terza Ubi

Banche - Ecco tutte quelle salvate negli ultimi anni : La polemica tra Salvini e Di Maio, riapre il dibattito sull'opportunità di proteggere i risparmi dei cittadini depositati negli istituti di credito

[L'analisi] Interessi alle stelle e banche più povere. Ecco perché la "manovra del popolo" rischia di colare a picco : ...2 per cento, il più basso degli ultimi 40 anni e la Spagna continui a sfoggiare un invidiabile ritmo di crescita dell'economia. Il rischio del contagio, nelle stesse settimane in cui la Bce archivia ...

Banche - la stangata sarà pagata dai clienti. Ecco come : Con la manovra la deduzione di Ires e Irap su svalutazioni e su perdite relative ai crediti, nella misura del 10%, viene differita al 2026..

Banche - una pioggia di miliardi per salvare il governo : Ecco cosa c'è dietro a quei 150 miliardi : ... come ha scritto tante volte anche il ministro Tria nella sua precedente vita da professore, la trasmissione della politica monetaria all'economia reale. La grande liquidità messa in circolo dalla ...