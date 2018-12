Ecco chi è Anastasio | che annuncia il nuovo singolo con i Bowland | Non mi scordo da

Ecco cosa si nasconde in un cucchiaino di miele : un mondo straordinario nel “DNA ambientale” : Dentro un cucchiaino di miele si nasconde un mondo intero. Lo ha dimostrato un gruppo di ricerca dell’Università di Bologna che, grazie ad un innovativo metodo di analisi del DNA, è riuscito ad isolare tracce non solo di piante e di api, ma anche di altri insetti, di diverse tipologie di funghi, e persino di virus e batteri. Una fotografia ampia e precisa della storia di quel miele, dal fiore fino all’alveare, e del vasto ambiente in cui è ...

Chili di troppo in arrivo con il Natale? Ecco le semplici regole per mangiare tutto senza ingrassare : Il periodo natalizio, si sa, è uno di quelli in cui molti dimenticano i buoni propositi per una dieta sana ed equilibrata, e per tenere in forma e in piena salute il proprio corpo. Ma seguire delle regole alimentari anche in questo periodo di eccessi è possibile: basta attenersi alle regole e ai ‘segreti’ degli esperti per non ingrassare durante le vacanze di Natale. Nello specifico si tratta di combinazioni alimentari in grado di ...

Atletico Madrid - Griezmann : “Chi mi ha convinto a restare? Simeone. Ecco perchè…” : Esce allo scoperto Antoine Griezmann. Il campione del mondo con la Francia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canal+ riguardo il proprio rapporto d’amore con l’Atletico Madrid. L’attaccante dei Colchoneros, nella scorsa sessione di mercato, è stato molto vicino a vestire la maglia del Barcellona, ma qualcosa ha influito sul rifiuto ai blaugrana: “È stato molto […] L'articolo Atletico Madrid, Griezmann: “Chi ...

Ecco chi è Anastasio - il vincitore di X Factor : Anastasio. Ha vinto lui, i suoi testi, la sua voglia di comunicare che sgorga dalle sue canzoni e le fa superare una timidezza innata. Si faceva chiamare "Nasta", prima di partecipare ad XFactor, ma poi ha voluto cambiarlo perché "Voglio essere semplicemente me stesso, non voglio costruire un personaggio". E" nato a Meta di Sorrento 21 anni fa. Diplomato a Portici all"Istituto Agrario, viene da una famiglia benestate, nonno, papà e fratello ...

Nadia Toffa/ Foto - 'Ecco Max. Chi è? Amico? Amore? Lui è...' Impazza il gossip sul fidanzato della iena : Nadia Toffa e Max insieme sui social, con una Foto la iena presenta il suo fidanzato sui social: 'Amico? Fratello? Amore?'

Probabili formazioni Serie B - 16^ giornata : Ecco gli schieramenti : Probabili formazioni Serie B – L’anticipo di stasera tra Foggia e Cremonese alza il sipario sul sedicesimo turno del campionato cadetto. Domani sono in programma quattro partite: spicca l’incontro del Barbera tra la capolista Palermo e il Livorno, fanalino di coda a 9 punti. Domenica, il Carpi ospiterà la Salernitana, reduce dalla pesante sconfitta interna col Brescia, il Crotone affronterà l’ex tecnico Zenga ...

Probabili formazioni Serie A - 16^ giornata : Ecco gli schieramenti : Probabili formazioni Serie A – Inter-Udinese (18:00) di domani darà il via al sedicesimo turno del massimo campionato italiano. Sempre domani (20:30) andrà in scena il derby della Mole tra Juventus e Torino. Il menù della domenica offre Cagliari-Napoli e Roma-Genoa, match che potrebbe decidere il destino del tecnico giallorosso Di Francesco. Nel monday night, si affronteranno Atalanta e Lazio, poi martedì Bologna-Milan chiuderà il ...

F1 – Nuovo motore Mercedes - il tecnico Aldo Costa fa chiarezza sulle perplessità di Wolff : “è stato frainteso - Ecco perchè” : Aldo Costa, il Nuovo ruolo da consulente tecnico Mercedes e le perplessità di Wolff sul Nuovo motore delle Frecce Argento Serata di premiazioni ieri a Milano: al Garage Italia si è tenuta l’assegnazione dei premi Volante 2018 e Caschi d’oro 2018 di Autosprint. Tanti gli uomini de mondo a quattro ruote presenti alla serata, oltre Arrivabene, Leclerc e Giovinazzi, in sala era presente anche Aldo Costa, in rappresentanza della ...

Cosa digitano gli italiani su Google? Cr7 - Mondiale e Marchionne : Ecco le parole più cercate sul motore di ricerca : Calcio e lutti, con una spruzzata di politica e due simboli della cultura nazionalpopolare, dominano la classifica di Un anno di ricerche 2018 , il consueto appuntamento annuale con gli elenchi dei ...

Ecco come festeggia il Natale Chiara Ferragni : Chiara Ferragni sui social è un vortice travolgente. Nel bene e nel male. Posta un sacco di foto, ma di quasi tutte si discute. Ha pubblicato uno scatto in top…..ss davanti allo specchio: le mani a coprire il seno che si intravede mentre indossa soltanto un paio di jeans. Fioccano i like e le critiche. Fedez non si arrende e mentre lei gongola, lui prende la parola su “Instagram” per difenderla. come sempre. Qualcuno dovrebbe dirlo a Fedez che ...

Anastasio vince X Factor : Ecco chi è : Anastasio è il vincitore della dodicesima edizione di X Factor 2018 . Il pupillo di Mara Maionchi puntata dopo puntata ha conquistato anche i più scettici. Ma chi è il rapper che ha letteralmente ...

La ludopatia può attendere. Ecco la proroga dei contratti di pubblicità dei giochi d'azzardo : Il decreto Dignità era stato annunciato, tra le altre cose, come un provvedimento che avrebbe contrastato, in maniera decisa, la ludopatia. E in particolare la pubblicità del gioco d’azzardo. L’articolo 9 comma 1 prevedeva infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2019, il divieto per le aziende del settor