huffingtonpost

: Dopo Katowice e i gilets jaunes: la lotta al riscaldamento globale riparta dall'Europa - HuffPostItalia : Dopo Katowice e i gilets jaunes: la lotta al riscaldamento globale riparta dall'Europa - marcoaffronte : #COP24 Plenaria in mattinata, dopo una notte di trattative. Testo ancora non on-line. Conclusione prevista a metà pomeriggio. #Katowice - chinafiles : RT @chinafiles: Dopo essersi mostrata intransigente sulla questione della Piattaforma delle ‘Comunità locali e delle Popolazioni indigene’,… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Così com'è successo per il Global Compact sulle migrazioni, anche l'esito della Conferenza sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite, COP24, rischia di non incidere realmente sul fenomeno che intende governare, il, per la mancata adesione di attori fondamentali.Entrambi i consessi, Marrakech e, cercavano soluzioni condivise per fenomeni epocali che nessuno, da solo, è in grado di affrontare, tanto meno arginare.Ma questo approccio si scontra con il rifiuto ormai aperto di ogni iniziativa multilaterale da parte degli Stati Uniti di Trump, il primo a rimettere in discussione gli accordi di Parigi (come il Compact Migrazioni), seguito a stretto giro da superpotenze globali come Russia, Australia, Arabia Saudita e il Brasile di Bolsonaro, senza le cui risorse naturali è impossibile salvare il nostro pianeta. L'Italia ...