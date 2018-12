Disordini Lazio-Eintracht | Assoturismo | “Indignati per la mancata gestione dei tifosi

calcioweb.eu

: #LazioEintracht: scontri a #Roma tra polizia e tifosi tedeschi, fermati 5 ultrà. Alcuni tifosi tedeschi hanno tras… - RaiNews : #LazioEintracht: scontri a #Roma tra polizia e tifosi tedeschi, fermati 5 ultrà. Alcuni tifosi tedeschi hanno tras… - CalcioWeb : Disordini #LazioEintracht, Assoturismo: 'Indignati per la mancata gestione dei tifosi tedeschi' - LazioNews_24 : I disordini di #LazioEintracht non sono stati privi di conseguenze... ?? -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) “Confesercenti rimane indignata per ladeitedeschi in centro, liberi di sporcare e di devastare quello che incontrano“. Secondo l’associazione, le misure di ordine pubblico non avrebbero limitato a dovere le scorribande deidell’Francoforte, che ieri hanno causatoa Roma e si sono resi protagonisti di scontri con la Polizia. “Un copione già visto che nessuno è in grado di correggere e che crea tutte le volte l’immagine di una capitale non gestita. Quello che però indigna di più sono le centinaia di bottiglie di birra di vetro sparse ovunque, lasciate dai barbari. Allora l’ordinanza antimovida/antialcool è una vera bufala e una vessazione per gli esercizi pubblici“, spiegaConfesercenti. “Lo scenario che si è presentato a piazza del Popolo ieri, come le ...