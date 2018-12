Di Maio | «Nessuna tassa sulle auto degli italiani | solo ecobonus»

Fonti Lega : nessuna polemica con Di Maio : 17.49 Dopo l'incontro tra Salvini e le imprese arriva una precisazione dalla Lega. Fonti sottolineano che non c'è alcuna polemica con il vicepremier Di Maio. Salvini,spiegano,ha visto gli imprenditori come segretario,in maniera spontanea e rispettosa del ruolo di tutti. Le Fonti della Lega sostengono che tutto è nato anche da una serie di notizie di stampa che hanno parlato di presunta sfiducia da parte di alcuni imprenditori del nord nei ...

Meno fondi ai disabili - Dall'Osso : 'Preso in giro da M5s - passo a FI' - Di Maio : 'Chiarire' - il movimento : nessuna penale : Più che una questione politica è un problema umano, siamo scossi per l'affetto che nutriamo per lui. Nessuno di noi ha chiesto la penale. E' la prima volta che accade: ma il tema non è questo, è ...

Di Maio : “Non voglio mettere nessuna tassa sulle automobili familiari degli italiani. La norma va migliorata” : Intervistato da Maria Latella, su Radio24, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna sulla norma che, in legge di Bilancio, dovrebbe applicare una tassa sulle auto inquinanti e allo stesso tempo un bonus fino a 6mila euro per quelle ibride o elettriche. “Non voglio mettere nessuna tassa sulle automobili familiari degli italiani – ha detto il ministro del Lavoro – miglioreremo la norma in Senato”. Audio ...

Di Maio - nessuna tassa su auto famiglie : ROMA, 7 DIC - "Io non voglio mettere alcuna tassa sulle auto familiari di cui gli italiani hanno bisogno per spostarsi. Dopo il confronto con le aziende automobilistiche, con i lavoratori e i ...

Di Maio rassicura : "Nessuna nuova tassa sulle auto in circolazione" : "Non esiste nessuna nuova tassa per auto già in circolazione. Chi ha un Euro3 o qualsiasi altra macchina non pagherà un centesimo in più". Lo assicura su Facebook il ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, con l'obiettivo di fare chiarezza "sul tema auto e inquinamento, perché è stata fatta un po' di confusione". Il riferimento è alla nuova ecotassa sul diesel approvata in commissione bilancio alla ...

Di Maio : con Ue nessuna guerra e nessuna resa sulla manovra : Roma, 5 dic., askanews, - 'Non c'è nessuna guerra con l'Europa e nessuna resa, non cambia niente. Il 2,4%, il 3%? Il reddito di cittadinanza e la quota 100 non si toccano, come sono partite e come ...

Franco Bechis : 'L'alleanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è salda. Nessuna aria di ribaltone' : Il caso Spataro è significativo per misurare la tenuta del governo. 'Ho provato a sondare anche durante l'intervista al ministro dell'Interno: come avrebbero reagito i 5 stelle che non apprezzano ...

Manovra - Di Maio : 'Nessuna guerra all'Ue ma le misure non cambiano' - : Il vicepremier conferma la linea di apertura nei confronti dell'Europa dopo la bocciatura della finanziaria da parte di Bruxelles: "Ci sarà il massimo dialogo, ma non possono chiederci di tradire gli ...

Ue - Moscovici chiede all'Italia 'serietà' - Di Maio : 'Nessuna Manovra correttiva' - Conte : 'Responsabili - non c'è ribellione' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ricordando che fino a settembre, secondo "i dati della Banca d'Italia", l'andamento dello spread "non ha influenzato in modo avverso i tassi sui ...