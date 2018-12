Di Maio ha spiegato dove si troveranno le risorse per il taglio del deficit

agi

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Per far quadrare i conti con l'Ue, il governo conta di raccogliere più soldi daldelle pensioni d'oro, dalle dismissioni immobiliari e dalle modifiche a quota 100 e al reddito di cittadinanza: lo hail vicepremier Luigi Diin un forum con il Fatto Quotidiano. Diha riconosciuto che la crescita del Pil nel 2019 potrebbe essere inferiore all'1,5% stimato ma ha assicurato che investimenti e platee delle misure non cambieranno."Purtroppo la discussione con l'Europa è sule non sul livello di Pil, e questo già dice molto della situazione attuale", ha osservato il vicepremier."Detto questo, l'unico motivo per scendere dall'1,5 potrebbe essere legato alla frenata dell'ultima parte dell'anno, causata principalmente dalle esportazioni. Ma il livello degli investimenti ...