Di Maio | così troveremo i soldi per la manovra

Di Maio : «Così evitiamo l’infrazione» Moscovici : negoziato non è ancora finito : Il vicepremier: «Le misure fondamentali restano tutte, gli aggiustamenti servono per evitare la procedura Ue e abbassare lo spread». Moscovici ottimista dopo il vertice col ministro Tria: «Lavoriamo a una soluzione condivisa»

Di Maio : «Cambiano i decimali ma non la sostanza - così evitiamo l’infrazione» Moscovici : negoziato non è ancora finito : Il vicepremier: «Le misure fondamentali restano tutte, ma gli aggiustamenti consentono di evitare la procedura d’infrazione e abbassare lo spread». Ottimismo dopo il vertice Tria-Moscovici

Matteo Salvini - il retroscena sull'ordine ai leghisti : 'Zitti e sorridete'. Così distruggerà Luigi Di Maio : 'State zitti e sorridete'. Il retroscena del Corriere della Sera riferisce di un Matteo Salvini che predica calma ai suoi. I leghisti non devono cedere alle provocazioni degli alleati del Movimento 5 ...

Di Maio : "Boccia e le imprese da Salvini? Bene così - ma i fatti si fanno da me al Mise" : Nuove tensioni tra i vicepremier. Di Maio: "Tutti i ministri hanno il dovere di incontrare sempre le imprese. Come ha detto il presidente Boccia ora ci aspettiamo i fatti e i fatti si fanno al Mise, perché è il Mise che si occupa delle imprese". Salvini replica: "Bado alla sostanza".

Di Maio : "Ecotassa? Mi preoccupa proprio che si chiami così" : "Sull' ecotassa quello che mi preoccupa che sia stata chiamata così, non c'è nessuna tassa sulle auto degli italiani. Quello che c'è è l'emergenza inquinamento al Nord". Lo ha detto il vicepremier, ...

Rapporto Censis - Di Maio : "Italiani arrabbiati? Nel 2019 non sarà così grazie alle riforme" : 'Dal Rapporto Censis emerge che gli italiani sono arrabbiati, ma dal 2019 non sarà più così grazie alle riforme che stiamo mettendo in campo'. Queste le parole di Luigi Di Maio, ministro allo Sviluppo ...

Luigi Di Maio umiliato così : il grillino tradito dal M5S passa a Forza Italia : Qualche giorno fa aveva sparato ad alzo zero contro la sottosegretaria all'Economia, Laura Castelli, reduce dalla figuraccia televisiva con l'ex ministro Pier Carlo Padoan : 'Lei che non ha studiato è al governo e io ho studiato no'. Parole pesantissime, a indicare l'...

Augusto Minzolini : 'Così Matteo Salvini e Luigi Di Maio fregheranno Giuseppe Conte' : Giuseppe Conte si ritrova a vestire i panni del maresciallo d'Italia Badoglio visto che dovrà 'firmare l'armistizio-resa del governo giallo-verde che porrà fine alla guerra con le istituzioni Ue '. ...

Paolo Becchi - la profezia apocalittica su Conte e l'Europa : 'Così pagheranno caro Di Maio e Salvini' : La trattativa sulla manovra che il governo italiano ha messo in campo con l'Unione europea nasconde rischi gravissimi per il futuro dell'esecutivo Lega-M5s. Secondo il filosofo Paolo Becchi in un'...

Di Maio - Filippo Roma (Le Iene) : “Solo da tifosi M5s ho ricevuto minacce così pesanti. Si diano una calmata” : “Mia inchiesta sul padre di Di Maio? Ho ricevuto minacce di morte sui social, anche se chi ti vuole ammazzare sul serio non ti minaccia su Facebook, ma si fa trovare direttamente sotto casa e t’accoppa”. Sono le parole dell’inviato de Le Iene, Filippo Roma, nel corso della trasmissione “Un giorno da ascoltare”, su Radio Cusano Campus. “Mi sono arrivati due o tre messaggi brutti” – continua – “ma questo è un grande classico ogni volta che ...

Così fan tutti. Mariglianella sta con Di Maio : Qui nessuno parla di colpe dei padri che non devono ricadere sui figli. Qui, a Mariglianella, nei bar o seduti su una panchina tra via Roma e via Umberto, il nodo della questione che ruota attorno alla famiglia del vicepremier Luigi Di Maio è un altro: "Sapete cose dovete scrivere voi giornalisti? Senti a me. Devi scrivere che al Sud tutte le imprese non tengono la gente a posto, non solo Antonio Di Maio". E i fabbricati abusivi nel ...

Manovra - Di Maio-Salvini : «Dialogo con Ue senza rinunce - così eviteremo recessione» : «È cruciale in un momento così importante per il nostro Paese sapere di potersi affidare alle competenze e alle capacità di un Presidente del Consiglio che,...

Manovra - Di Maio-Salvini : 'Dialogo con Ue senza rinunce - così eviteremo recessione' : 'È cruciale in un momento così importante per il nostro Paese sapere di potersi affidare alle competenze e alle capacità di un Presidente del Consiglio che, nell'interlocuzione con il presidente della ...

Così Di Maio può uscire dal “dilemma del prigioniero” : Il paradosso politico dei Cinquestelle è che più il governo va avanti e più loro perdono terreno nei confronti della Lega. I sondaggi non lasciano dubbi: su Di Maio, l’accordo con Salvini ha lo stesso effetto della Kriptonite con Superman, lo priva dei superpoteri. Ma se i grillini si ribellassero, causando nuove elezioni, consegnerebbero l’Italia ...