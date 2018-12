Decreto sicurezza | la querelle tra Salvini e Famiglia Cristiana

Con il Decreto sicurezza le vittime di tratta finiscono per strada : Anche le vittime di tratta spesso ottenevano un permesso umanitario, ma ora molte ex prostitute rischiano di perdere il diritto a essere accolte nei centri. Leggi

Terzo settore scende in piazza per il primo sciopero nazionale : “15-25mila posti di lavoro a rischio con il Decreto Sicurezza” : Una prima assoluta, per l’Italia: venerdì 14 dicembre i lavoratori del Terzo settore, i dipendenti delle cooperative sociali e gli educatori professionali scendono in piazza per il primo sciopero della categoria organizzato dall’Unione Sindacale di Base. Un settore da sempre atipico. E silenzioso. Almeno finora. Giovani e meno giovani che lavorano nel sociale, con contratti precari e stipendi spesso molto bassi, che dedicano la loro ...

Targhe estere - i cittadini rumeni si ribellano alla stretta del Decreto Sicurezza : Una riforma del Codice della Strada che diventa caso diplomatico e sfocia nella rivolta di cittadini rumeni in Italia. La stretta imposta dal Decreto Sicurezza alla circolazione nel nostro Paese di vetture con targa straniera ha già portato l’Ambasciatore di Bucarest a Roma a chiedere un tavolo di lavoro immediato presso i ministeri degli Interni e dei Trasporti. La situazione è ritenuta seria, con le nuove norme che non consentono più ai ...

Migranti e Decreto sicurezza : da Palermo il grido di dolore dei ragazzi 'harraga'. Neomaggiorenni rischiano di finire in strada : Said , 21 anni, del Camerun, è iscritto al primo anno di università, facoltà di scienza del turismo, e ha già superato con successo 6 esami. Tutti e tre hanno i permessi in regola e lavorano nella ...

Nando Pagnoncelli - il sondaggio sul Decreto sicurezza : il 51 per cento sta con Matteo Salvini : E' come se Matteo Salvini avesse già la maggioranza dei consensi. In tema di sicurezza infatti, tema peraltro molto caro agli italiani, i pronostici sull'efficacia dei provvedimenti previsti dal ...

Dl Sicurezza - Sprar : “Migliaia in strada - non sappiamo più cosa possiamo fare”. A giorni nuovo Decreto del Viminale : Il primo indiscutibile effetto del decreto Sicurezza appena entrato in vigore è aver reso più incerto sia per gli operatori sia per i migranti il sistema di accoglienza. “C’è una situazione di indefinitezza – spiega Daniela Di Capua, direttrice del Servizio centrale dello Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati), cioè fino all’attuale governo il sistema d’accoglienza “ordinario”- è molto chiaro cosa non possiamo più ...

Affitti brevi : nuovi obblighi e adempimenti - novità Decreto sicurezza : Dal 4 dicembre è in vigore l’obbligo per gli Affitti brevi di comunicare alla questura le informazioni sulle persone alloggiate. Lo prevede la Legge n. 132/2018 di conversione del Decreto legge n. 113/2018 meglio noto come “Decreto sicurezza”. La legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre e in vigore dal giorno successivo, prevede all’articolo 19-bis (inserito direttamente in sede di conversione) l’obbligo per chi affitta o ...

Gino Strada a Che Tempo che fa : “Decreto sicurezza? Non voglio un mondo in cui tornano dinamiche di violenza e razzismo” : Gino Strada ospite a Che Tempo che Fa alla vigilia del 70° anniversario della Proclamazione dei Diritti Universali che verrà ricordata con una grande manifestazione #DirittiATestaAlta a Milano e in tante città italiane “Domani non ci saranno urla, ma pensiero” ha promesso il patron di Emergency “Aiutare le persone è meglio farlo che non farlo e farlo nel miglior modo possibile, tirandosi su le maniche, perché così si costruiscono i diritti ...

Rifondazione protesta in Piazza Prefettura contro il Decreto Sicurezza : Questa è l'ultima di una serie di misure che colpisce il mondo del lavoro ed i diritti fondamentali delle persone". "Per questi motivi saremo presenti in Piazza Prefettura mercoledì 12 dicembre al ...

Decreto sicurezza - denunciati per accattonaggio molesto cinque richiedenti asilo nigeriani : Nel Bresciano. E' la prima volta dopo l'approvazione della legge. Sorpresi a chiedere denaro con insistenza ai passanti: per loro chiesto il foglio di via e sequestrato il denaro raccolto questuando

Il prete blogger contro il Decreto sicurezza chiude la chiesa Natale : «Per Salvini Gesù è un clandestino» : L'attacco ai migranti, sostiene don Farinella, 'avviene nel silenzio complice di un mondo cattolico che inneggia a un ministro che dondola un presepe di plastica, sventola un vangelo finto e illude ...

Sulla strada per colpa del “Decreto sicurezza” : Come il decreto voluto dal ministro Salvini scardina il sistema dell'accoglienza, e con quali preoccupanti conseguenze sulle vite di moltissime persone

Cara di Mineo - migranti cacciati dal Decreto sicurezza. Vescovo : “Abbandonare i cani è reato - farlo con gli umani è legge” : “In Italia specialmente prima delle vacanze estive, passa una bella pubblicità: non è civiltà abbandonare i cani per strada e chi lo fa è punito dalla legge. Invece, abbandonare per strada i migranti o, se sembra troppo forte, ‘accompagnarli’ e lasciarli per strada , è ‘sicurezza’, è legge”. Il Vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, insorge contro il decreto sicurezza di Salvini, che a breve lascerà ...