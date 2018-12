Decreto fiscale 2019 | è legge | tutte le novità su fisco | sanatorie e agevolazioni

Decreto fiscale 2019 - è legge : tutte le novità su fisco e agevolazioni : Il Decreto fiscale 2019 è legge. È stato approvato in via definitiva nella serata di ieri con 272 voti favorevoli e 143 contrari, senza modifiche. Il provvedimento è di importanza fondamentale, perché collegato alla legge di bilancio 2019, che tutta l’Italia sta aspettando e che in queste ore vede il premier Conte impegnato a Bruxelles nella trattativa con la Commissione per la limatura del deficit, con l’intento evitare la procedura di ...

Il Decreto fiscale è legge : la Camera approva in via definitiva con 272 voti : In serata il decreto fiscale è stato approvato con 272 voti favorevoli e 143 contrari, mentre in mattinata è passata la questione di fiducia con 310 voti favorevoli, 228 contrari e 4 astenuti. Il provvedimento contiene le norme per la regolamentazione della pace fiscale e per l'entrata in vigore della fatturazione elettronica.Continua a leggere

Decreto fiscale - il governo pone la fiducia alla Camera : ecco cosa prevede il provvedimento : Il governo ha deciso di porre la questione di fiducia sul Decreto fiscale, il provvedimento legato alla manovra che introduce anche la pace fiscale. ecco cosa prevede: dalla rottamazione ter delle cartelle, alla sanatoria degli errori formali, dalla conferma del bonus bebè alla riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche.Continua a leggere

Fatturazione elettronica 2019 : tutti gli esclusi - novità nel Decreto fiscale : Il Decreto fiscale approvato, con tanto di emendamento omnibus, ha modificato leggermente l’impianto del testo iniziale, anche in materia di Fatturazione elettronica 2019. L’ultimo emendamento approvato propone l’esonero dall’obbligo per gli operatori sanitari. Categoria che dunque, a Decreto approvato, si aggiungerà a tutti gli altri beneficiari dell’esenzione dall’obbligo di invio. Vediamo un po’ più in dettaglio la mappa di tutti gli esclusi ...

Decreto FISCALE/ Troppe sanatorie e pochi aiuti a chi è in crisi - IlSussidiario.net : DECRETO FISCALE: no al condono tombale, pace FISCALE con più sconti, conferma bonus bebè. Ma va tutelato il principio di equità tra contribuenti e fisco.

Pace fiscale - come cambia il Decreto : torna anche il bonus bebè per i neo-genitori : cambia il decreto fiscale, con novità riguardanti non solo la Pace fiscale e la rottamazione ter delle cartelle, ma anche l'imposta sulle sigarette elettroniche e il bonus bebè, che viene confermato per i neo-genitori anche per il 2019. Ecco quali sono le principali novità introdotte dagli emendamenti nella discussione al Senato.Continua a leggere

Decreto fiscale - sfuma rottamazione Imu e Tasi : Non ci sarà la terza finestra utile per 'rottamare' le imposte locali come Imu e Tasi, che perde dunque il treno del Decreto fiscale. Lo ha annunciato il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci