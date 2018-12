DayZ ha finalmente lasciato l' accesso anticipato ed è giocabile gratuitamente per tutto

eurogamer

: - cyberanimax : - arocco1992 : DayZ 1.0 versione 1.0 su Steam dopo quasi cinque anni di early access DayZ arriva finalmente in versione ufficial… - cyberanimax : -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Come vi avevamo preannunciato,hal'ed è giocablequesto fine settimana.Bohemia Interactive offrirà un weekend di gioco gratuito perproprio per festeggiare il suo lancio dopo cinque anni di sviluppo in Early Access.Come segnala VG247.com, da ora fino al 17 dicembre, potrete provaretramite Steam.Read more…