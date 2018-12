Dario Argento | Asia e Fabrizio Corona? Si sono lasciati subito | è durata

Dario Argento : ‘Avevo paura di essere ucciso dagli stalker. Asia? Ha sbagliato tanto’ : “Ho avuto paura degli stalker. Mi hanno stalkerizzato in vari momenti della mia vita, in America e in Italia. Alcuni li ho denunciati. Avevo paura di essere ucciso“. Dario Argento, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, racconta l’incubo vissuto in prima persona: “È brutto vivere con questa pura perché non vuoi più uscire, aspetti il momento che questa persona si stufi. Poi quando si stufano spariscono. A volte avrei ...

FIORE ARGENTO SUL PADRE Dario : 'SEMPRE AL MIO FIANCO'/ Bellissimo rapporto con la sorella minore Asia Argento - IlSussidiario.net : FIORE Argento sul PADRE DARIO: 'SEMPRE al mio FIANCO'. La stilista a Storie Italiane: 'Mia sorella Asia attaccata tanto, ma senza motivo. Su Corona...'.

Camera ardente Bertolucci - Dario Argento : 'La nostra era un'amicizia perenne' : 'Siamo stati grandi amici, posso dire che la nostra è un'amicizia perenne'. Così Dario Argento alla Camera ardente in Campidoglio di Bernardo Bertolucci, morto lunedì a 77 anni. 'Forse è stato uno dei ...

Corona-Argento : ecco cosa ne pensa (davvero) papà Dario : Dario Argento rompe il silenzio sulla love story fra Fabrizio Corona e la figlia Asia, svelando cosa pensa davvero della coppia. La relazione fra la regista italiana e l’ex re dei paparazzi ha fatto molto discutere, non solo l’opinione pubblica, ma anche le famiglie di entrambi. Mentre Nina Moric ha dato (a modo suo) il benestare alla coppia, la madre di Asia Argento, Daria Nicolodi, ha espresso su Twitter tutto il suo disappunto, ...

Corona e Asia insieme : il commento di Dario Argento a Storie Italiane : Dario Argento racconta la fede e il rapporto con le figlie Fiore e Asia Dario Argento padre affettuoso e uomo di profonda fede. Il maestro dell’horror si è raccontato in una lunga intervista ad Eleonora Daniele. Il celebre regista, ospite di Storie Italiane, ha ripercorso i momenti salienti della propria carriera cinematografica ma ha anche […] L'articolo Corona e Asia insieme: il commento di Dario Argento a Storie Italiane proviene da ...

Asia Argento e Corona - parla il papà Dario : “Fabrizio? Non lo conosco” : Storie Italiane: Dario Argento dice la sua su Fabrizio Corona e Asia Si è raccontato oggi, giovedì 22 novembre 2018, nel salotto di Storie Italiane Dario Argento, intervistato dalla padrona di casa Eleonora Daniele. Il celebre registra, famoso per aver diretto, in passato, film di grande successo come Profondo Rosso, nella puntata odierna di Storie Italiane ha parlato, ovviamente, della figlia Asia, dicendosi sempre dalla sua parte, qualunque ...

Asia Argento e Fabrizio Corona : arriva l’approvazione di papà Dario : Fabrizio Corona e la storia con Asia: Dario Argento approva Fabrizio Corona e Asia Argento sono indubbiamente la coppia del momento. La relazione inaspettata nata tra il re dei paparazzi e l’ex giudice di X Factor ha stupito tutti. Un coppia scoppiettante, formata da due persone che nella vita hanno sofferto e si sono ritrovate. Ad unire Corona e Asia Argento infatti sarebbe stato un passato fatto di dolori e un’intesa mentale ...

Corona piace a Dario Argento : la telefonata che ha convinto il padre di Asia : Corona conquista anche Dario Argento: dopo la prima telefonata il padre di Asia cambia idea su Fabrizio La coppia formata da Fabrizio Corona e Asia Argento ha ricevuto anche l’approvazione del padre di lei, Dario Argento. Pare che il regista, dopo la prima telefonata con Corona, abbia cambiato idea sull’attuale compagno della figlia, accantonando i […] L'articolo Corona piace a Dario Argento: la telefonata che ha convinto il ...

