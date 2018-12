Daniela Ducato | la donna che trasforma gli scarti in oro

huffingtonpost

(Di venerdì 14 dicembre 2018)è lapiù innovativa d'Italia. A certificarlo è la prestigiosa rivista Fortune, che ha stilato una classifica delle donne in grado di cambiare il mondo. Ritirando il premio la 58enne sarda, divenuta imprenditrice più influente del nostro paese (assieme alla milanese Riccarda Zezza), ha voluto ringraziare la sua vecchia prof e le due nipotine, Olympia e Sara, perché "ogni giorno cerco di guardare con i loro occhi". Il Corriere della Sera ha raccontato la sua storia:"Ha iniziato con la lana di pecora, quella a pelo corto, uno scarto di lavorazione, un rifiuto difficile da smaltire, e l'hata in un isolante termico per l'edilizia, ma anche in una straordinaria «spugna» per assorbire il petrolio nel mare. Dopo la lana, il sughero, e poi la canapa, e ancora le vinacce o le bucce di pomodoro. «Cento sostanze ...