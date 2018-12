Dal lungo viaggio in barcone verso l’Italia al Campionato | la favola dell’Africa Only

Il Napoli non molla : 2-1 a Bergamo - -8 Dalla Juve e allungo sull'Inter : Atalanta- Napoli 1-2 nel posticipo della 14/a giornata della Serie A di calcio. RILEGGI LA DIRETTA LE FORMAZIONI ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Mancini, Palomino, Masiello;...

Cristina Pensa - ex di Ayrton Senna - Dalla Balivo : 'Mi disse : sento che non vivrò a lungo' : 'Avevo 20 anni quando l'ho visto per la prima volta. Lui era ancora in Lotus, era alle prime armi', Cristina Pensa ospite nel programma ' Vieni da me ', condotto su RaiUno da Caterina Balivo torna a ...

Dall’amor cortese al dancehall : il lungo viaggio di DFS : Cosa unisce i mottetti profani scritti da Guillaume de Machaut in Francia a metà del trecento e il basso ronzante dei soundsystem di Kingston, in Giamaica? Leggi

Didier Drogba annuncia il ritiro Dal calcio con un lungo messaggio : “ho trasformato i sogni in realtà” : Didier Drogba ha annunciato ufficialmente il ritiro dall’attività agonistica con un messaggio apparso sulla sua pagina Instagram L’attaccante ivoriano Didier Drogba ha annunciato la decisione di appendere gli scarpini al chiodo dopo una prolifica carriera di 20 anni. Il 40enne giocatore, capocannoniere di tutti i tempi per la Costa d’Avorio e miglior marcatore straniero per il Chelsea, ha pubblicato su Instagram una sua ...

Tre importanti benefici arrecati Dalla CIIE di cui il mondo godrà a lungo : In secondo luogo, la CIIE promuoverà la creazione di consenso e farà sì che il mondo avanzi verso la stessa direzione nel far fronte alle principali questioni economiche e commerciali. Ancora più ...

Napoli martoriata Dal maltempo - ma lei gira in costume sul Lungomare : È stata una giornata difficile per Napoli, martoriata dal maltempo che ha provocato tanti disastri e anche un morto. E già nella mattinata sui social network erano cominciati a circolare decine di video che documentavano i danni provocati soprattutto dal vento: raffiche arrivate a superare i cinquanta chilometri orari, che hanno provocato cadute di alberi, crolli di cornicioni e distaccamenti di tetti delle case. Ma tra tutti quei video, che ...

I 30 nutrienti consigliati Dalla scienza per vivere a lungo in forma : Aiuta la salute dei nostri occhi e protegge contro acne e l'osteoporosi. Fondamentale per aiutare a prevenire alcuni tipi di tumore. Si trova soprattutto nella verdura arancione come le patate dolci e ...

Sclerosi Multipla : Teva presenta i risultati sulla sicurezza ottenuti Dal più lungo studio clinico su Copaxone® : Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE e TASE: Teva) ha annunciato i risultati sulla sicurezza e sulla tollerabilità su un periodo di 25 anni, ottenuti dalla prosecuzione in aperto dello studio registrativo originario statunitense su Copaxone® (glatiramer acetato iniettabile) nel trattamento delle forme recidivanti di Sclerosi Multipla. Lo studio di prosecuzione in aperto ha inizialmente valutato la sicurezza di Copaxone® 20 mg/mL in ...

L'esito elettorale in Baviera svegli la politica italiana Dal lungo sonno "ambientale" : In Baviera l'erosione dei consensi ai partiti storici tradizionali va inaspettatamente più ai verdi che alla destra neofascista. L'esito elettorale sorprende perché spiazza la narrazione prevalente con cui oggi si legge nel nostro Paese e in gran parte d'Europa il conflitto politico in corso.Ci dice una cosa importante, che una parte rilevante delle persone che temono per la propria sicurezza cominciano a preoccuparsi più ...

Audi e sport invernali : un soDalizio lungo 11 anni : Audi e la Federazione Italiana sport invernaliAudi e la Federazione Italiana sport invernaliAudi e la Federazione Italiana sport invernaliPeter Fill e Fabrizio Longo, Direttore Audi ItaliaSofia Goggia e Fabrizio, Direttore Audi ItaliaAudi e la Federazione Italiana sport invernaliMichela Moioli e Fabrizio Longo, Direttore Audi ItaliaGli atleti della Federazione Italiana sport invernali si dicono pronti a ripartire per una nuova entusiasmante ...

Maltempo Sardegna - le immagini del ponte crollato lungo la statale 195 riprese Dall’alto : Nel Cagliaritano per l’ondata di Maltempo è crollato completamente il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che collega Cagliari al comune di Capoterra. Un tratto di strada, qualche chilometro prima, aveva già ceduto provocando una voragine. Le immagini della Guardia di finanza mostrano la zona dall’alto L'articolo Maltempo Sardegna, le immagini del ponte crollato lungo la statale 195 riprese dall’alto proviene da Il ...