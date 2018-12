Cristiano Ronaldo ed i guai col Fisco spagnolo | cercherà di convertire i 2 anni con la

Cristiano Ronaldo pronto ad ammettere la frode fiscale : due anni di prigione - la difesa del portoghese : Cristiano Ronaldo sta disputando una stagione importante con la maglia della Juventus ma deve fare i conti con qualche problema di troppo fuori dal campo. Il 14 gennaio si terrà il processo a suo carico presso la Audienca Provincial di Madrid, il portoghese sembrerebbe indirizzato ad ammettere di essere colpevole di frode fiscale, reato che prevede come riporta As due anni di reclusione, Cr7 punta a commutarla in una multa di 375mila euro. ...

As : Cristiano Ronaldo patteggerà due anni di carcere per reati fiscali : L’udienza è fissata per il 14 gennaio Cristiano Ronaldo patteggerà due anni di carcere nell’udienza che si terrà a Madrid il prossimo 14 gennaio. Il fuoriclasse portoghese della Juventus è stato incriminato per reati fiscali, secondo l’accusa ha frodato il fisco spagnolo per una cifra di poco inferiore a 15 milioni di euro. Il tribunale provinciale ha citato in giudizio l’ex Real Madrid. Lui ha deciso di ratificare un ...

Torino-Juventus - Pasquale Bruno : 'Come marcherei Cristiano Ronaldo nel derby? Intimidazioni e gomiti alti' : Parli del derby della Mole tra Torino e Juventus e parli di Pasquale Bruno . Il difensore centrale originario di Lecce, noto per il suo modo di marcare vecchio stampo, ha vestito la maglia bianconera ...

Calcio&Finanza : Juve - quattro Champions non basteranno a ripagare Cristiano Ronaldo : Un’analisi economica Calcio&Finanza smonta la narrativa intorno a Cristiano Ronaldo affare del secolo. Ovviamente il sito specializzato ne fa una questione puramente economica, com’è nel suo stile e secondo le tipicità dei suoi contenuti. Quindi, la lettura che segue va in qualche modo a esaminare questa operazione dal punto di vista relativo al bilancio della Juventus, quindi secondo una logica separata (ma non del tutto) dal ...

La moviola di Young Boys-Juventus : manca un rigore su Cristiano Ronaldo : Tre casi nella partita di Berna. Il primo è il rigore per lo Young Boys concesso dall'arbitro tedesco Tobias Stieler al 29'. Douglas passa in modo avventato il pallone ad Alex Sandro che lo controlla ...

Chi è lo sportivo più cercato su Google nel 2018? Nè LeBron nè Cristiano Ronaldo : c’è lo zampino di un gossip importante : Nè LeBron James nè Cristiano Ronaldo: chi è lo sportivo più cercato su Google nel 2018? Una stella del basket coinvolta in un particolare storia di gossip Chi è lo sportivo più cercato su Google nel 2018? In molti potrebbero pensare al nuovo acquisto della Juventus, Cristiano Ronaldo, oppure alla stella del basket NBA LeBron James, passato in estate ai Los Angeles Lakers. Pur essendo due degli sportivi più importanti ed influenti del ...

Juventus - Cristiano Ronaldo sprecone : è la prima partita ‘no’ per il portoghese : Nella giornata di ieri si sono affrontate Young Boys e Juventus, si è conclusa la fase a gironi di Champions League, un turno che ha regalato emozioni ma soprattutto clamorosi colpi di scena. Brutta prestazione per la squadra di Massimiliano Allegri che è andata incontro ad una sconfitta inaspettata e che fortunatamente non ha portato conseguenze dal punto di vista della classifica. Sconfitta per 2-1 per la Juventus, non basta una grande ...

Dybala ha inciso in Champions più di Cristiano Ronaldo - ma Allegri lo tiene in panchina : Ieri sera in Svizzera si è consumato l'ultimo atto del girone di Champions League per la Juventus, con un finale inaspettato. Dopo aver agguantato il passaggio del turno battendo il Valencia, l'obiettivo da raggiungere in Svizzera per i bianconeri era quello di terminare da primi in classifica e in effetti è stato così, ma non per loro merito. Contro lo Young Boys, Massimiliano Allegri ha risparmiato alcune pedine fondamentali come Chiellini e ...

Young Boys-Juventus - le pagelle : Cristiano Ronaldo - tre errori non da lui : INVIATA A BERNA - Ecco le pagelle di Young Boys e Juventus dopo la sconfitta, 2-1, dei bianconeri contro gli svizzeri. Young BOYS WOLFLI 6.5 Ne ha di coraggio nel rischiare un dribbling pericoloso con ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Sto bene - riposerò più avanti. Perdere non fa piacere' : Al termine della partita, il portoghese è stato intervistato da Sky Sport. "Oggi , ieri, ndr, abbiamo creato molte palle gol, dispiace non averle concretizzate. Perdere non fa piacere, ma l'obiettivo ...

Ricerche Google 2018 : Sergio Marchionne - Cristiano Ronaldo e Fabrizio Frizzi i più cercati : No, non avete cercato Chiara Ferragni. O meglio: non così tanto e non solo. Le Ricerche di Google più usate dagli utenti nel 2018 sono stati: i mondiali di calcio, Sergio Marchionne e Cristiano Ronaldo.I trend indicano quali eventi e personaggi hanno registrato il picco più alto rispetto all'anno precedente. Non sono, quindi, quelli più cercati in assoluto ma quelli che hanno evidenziato una forte impennata negli ...

Porto - Casillas da record : 100 vittorie in Champions League come Cristiano Ronaldo : Un record per pochi, per un giocatore con una carriera per pochi: Iker Casillas raggiunge Cristiano Ronaldo e si aggiunge al gruppo, formato, per ora, solo da loro due, di coloro i quali possono ...

Juventus - contro lo Young Boys due dubbi di formazione : Cristiano Ronaldo titolare : Questa mattina, poco prima delle 12 la Juve si è ritrovata in campo alla Continassa per allenarsi in vista della partita contro lo Young Boys. I bianconeri domani in Champions League presenteranno un paio di novità di formazione anche perché poi sabato c'è il derby contro il Torino. Massimiliano Allegri, oggi in conferenza stampa, ha annunciato che fra i titolari contro lo Young Boys tornerà Daniele Rugani .Una scelta che permetterà a Giorgio ...