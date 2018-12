Cremonini Live 2018 – Si chiude domenica con una data imperdibile al Mediolanum Forum di

sportfair

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Si concludecon la terzaaldi Assago (MI) il “”! Sicon la terzaaldi Assago (Mi) il “”, partito quest’estate dagli stadi italiani di Lignano, Milano, Roma e Bologna e proseguito con una tranche invernale nei palasport.Una vera e propria consacrazione per Cesareche ha raccolto oltre 330 mila persone (150 mila nei quattro concerti negli stadi e oltre 181 mila nelle date invernali) ottenendo uno straordinario successo sia in termini di critica che di pubblico. Uno spettacolo di due ore e venti, quello cheha portato in scena in questi mesi, in cui è riuscito a esprimere il suo ecclettismo e le sue straordinarie doti di show-man, musicista, cantautore e compositore, capace di intrattenere il pubblico alternando l’energia delle sue performance...