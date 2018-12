ilfoglio

: Così i repubblicani americani si sono fatti incantare da una russa, Maria Butina, segno di debolezza pericolosa - d… - ilfoglio_it : Così i repubblicani americani si sono fatti incantare da una russa, Maria Butina, segno di debolezza pericolosa - d… - GiovanniZannier : Interessante articolo: perché non solo i Repubblicani ma perfino le potenti petromonarchie del Golfo hanno così pau… - fabio_vanorio : @alexdelprete @cris_cersei @S_T_04_09 Le ha dato l'endorsement come prossima Speaker della House, facendo imbestial… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) New York. Il processo appena cominciato a Maria Butina, una trentenneaccusata di essere un agente del governo di Mosca, suona anche come il segnale di quanto il deterioramento interno del Partito repubblicano americano sia in fase avanzata, forsegrave da essere irrecuperabile. Butina ha