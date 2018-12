Cosa fare a Roma nel weekend del 15 e 16 dicembre 2018

Cosa fare a Milano nel weekend del 15 e 16 dicembre : Ma non mancano anche spettacoli, arte e buon cibo , per rifocillarsi e rilassarsi dopo la frenesia della corsa ai doni. Ecco tutti gli appuntamenti in programma. , Continua sotto la foto, Popcorn ...

Assenza per malattia all’estero : Cosa fare? La guida Inps : Può capitare che un lavoratore durante un soggiorno temporaneo al di fuori dei confini italiani venga colpito improvvisamente da un evento di malattia che gli impedisca di tornare in Italia per prestare l’attività lavorativa e lo costringa a un Assenza per malattia all’estero. Si tratta di un caso piuttosto particolare, in quanto l’evento morboso avviene un Paese estero, che segue una prassi differente rispetto alla legislazione italiana, ...

Cosa deve fare il Milan per passare il turno in Europa League : I rossoneri hanno buone chance di passare il turno e approdare ai sedicesimi: potrebbero infatti qualificarsi anche in caso di sconfitta. L'articolo Cosa deve fare il Milan per passare il turno in Europa League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

WhatsApp - dal 2019 non funzionerà su alcuni smartphone/ La lista dei dispositivi iOS e Android e Cosa fare : WhatsApp, dal 2019 non funzionerà su alcuni smartphone. La lista dei dispositivi iOS e Android e cosa fare. Ultime notizie

Le pietre d’inciampo rimosse ci ricordano Cosa sono stati capaci di fare gli italiani : cosa ci dicono, i buchi lasciati nel selciato dalle venti “pietre d’inciampo” divelte a Roma nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, poste per volere della grande testimone e sopravvissuta alla Shoah Giulia Spizzichino proprio in quella via Madonna dei Monti dove aveva vissuto la famiglia Di Consiglio, cancellata durante il rastrellamento del Ghetto del 16 ottobre 1943 e la retata del 21 marzo 1944? cosa non doveva essere visto, cosa accusava ...

Primato assoluto 5G Vodafone in Europa : Cosa si potrà fare entro l’estate 2019 : Il 5G Vodafone può vantarsi di un Primato europeo unico, quello della città di Milano che risulta essere la più interconnessa del vecchio continente. Oggi l'operatore rosso ha reso noti i dati degli interventi tecnici per l'infrastruttura nel capoluogo lombardo e i risultati raggiunti in circa un anno sono davvero notevoli. Milano è connessa al 5G Vodafone per circa l'80% della sua popolazione, con un'accensione di ben 120 siti. Già questi ...

Tav - Salvini e la proposta all'alleato Di Maio : 'Un referendum per decidere Cosa fare' : Lo spiega poco dopo aver incontrato gli imprenditori lombardi, a Milano, seconda tappa del percorso di riavvicinamento al mondo del fare che il leader della Lega ha avviato non appena fiutata la ...

Dl Sicurezza - Sprar : “Migliaia in strada - non sappiamo più Cosa possiamo fare”. A giorni nuovo decreto del Viminale : Il primo indiscutibile effetto del decreto Sicurezza appena entrato in vigore è aver reso più incerto sia per gli operatori sia per i migranti il sistema di accoglienza. “C’è una situazione di indefinitezza – spiega Daniela Di Capua, direttrice del Servizio centrale dello Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati), cioè fino all’attuale governo il sistema d’accoglienza “ordinario”- è molto chiaro cosa non possiamo più ...

Quando si pianificano le seconde nozze. Cosa fare? : Abbiamo chiesto ai nostri esperti di matrimoni preferiti, la redazione di Zankyou, di guidarci attraverso le 5 più frequenti domande che le coppie fanno, Quando si pianifica un secondo matrimonio. Ci sono sicuramente alcuni dettagli che non sono più così fondamentali, come lo sono stati nella vostra prima occasione all’altare, questi sono i più importanti. Foto via Gennaro Mazzacane Photography Va bene avere un grande matrimonio? Non ci sono ...

Ancelotti : 'Non temo un crollo a Liverpool. So Cosa fare per qualificarci' : Non temo il crollo, tutti vogliono giocare in questi stadi fantastici, il Liverpool avrà tanti tifosi allo stadio, ma il Napoli avrà 3mila tifosi al seguito e 40 milioni nel mondo, dobbiamo ...

XFactor perde pezzi - dopo Fedez e Agnelli rischia anche Lodo Guenzi : 'Aspetto di fermarmi e capire Cosa voglio fare' : anche Lodo Guenzi è in forse per la prossima edizione di XFactor. Nel talent canterino Sky per ora hanno dato l'addio tanto Manuel Agnelli quanto Fedez e ora anche Lodo Guenzi, leader de 'Lo Stato ...

Ho un amico immunodepresso - Cosa fare se vado a trovarlo? : Dalla chirurgia estetica all'oncologia, passando per la psichiatria, la sessuologia, la cardiologia, la celiachia e la scienza della nutrizione. Su sito di repubblica è possibile accedere a uno ...

Pd - Calenda contro Renzi : “Matteo dica subito Cosa vuole fare” : In un'intervista su Repubblica l'ex ministro Carlo Calenda bacchetta l'ex segretario del Pd Matteo Renzi: "Matteo deve dire cosa vuole fare. Non credo ci sia niente di male nel fatto che voglia creare un suo partito, ma occorre saperlo per tempo. Se lo fa è uno dei soggetti da coinvolgere nel fronte democratico per le europee".Continua a leggere

Cosa deve fare l’Inter per qualificarsi agli ottavi di Champions League : Ai nerazzurri potrebbe non bastare la vittoria contro il PSV Eindhoven per superare la fase a gironi della competizione. L'articolo Cosa deve fare l’Inter per qualificarsi agli ottavi di Champions League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.