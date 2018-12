Corona | l' Agenzia delle Entrate vuole 14 | 5 milioni Il Tribunale | «Con 4 ospitate in tv

L'Agenzia delle Entrate chiede 14 - 5 milioni a Corona : Un conto da 14,5 milioni di euro. Tanto chiede L'Agenzia delle Entrate all'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Sarebbero tasse non versate e la richiesta è emersa da un procedimento presso il ...

Fisco - Fabrizio Corona ancora nei guai. L'Agenzia delle Entrate : "Ci deve 14 - 5 milioni di euro" : L'Agenzia delle Entrate chiede 14,5 milioni di euro a Fabrizio Corona per una serie di cartelle esattoriali non pagate al Fisco negli scorsi anni dall'ex re dei paparazzi. La richiesta è arrivata nell'ambito del procedimento in corso alla sezione "Misure di Prevenzione" del Tribunale di Milano che aveva portato al sequestro della casa milanese di Corona (2 milioni di euro di valore) e di parte dei soldi nascosti nel controsoffitto della sua ...

Fabrizio Corona - l’Agenzia delle Entrate contesta cartelle esattoriali per 14 - 5 milioni di tasse non versate : Quattordici milioni e mezzo di euro di tasse non versate. Sono quelli che l’Agenzia delle Entrate chiede a Fabrizio Corona e alle sue società. La circostanza è emersa da un procedimento davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che nei mesi scorsi ha confiscato la casa dell’ex agente fotografico e alcune centinaia di migliaia di euro di contanti e, in particolare, da un’udienza tecnica di “verifica crediti“. ...

