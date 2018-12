Consumi in crescita di 21 miliardi in Italia - rapporto Findomestic

Petrolio - l'auto cede il passo : ora è la plastica a trainare la crescita dei Consumi : Mentre nel ricco Occidente ci affanniamo a vietare sacchetti per la spesa e cannucce da bibita, nel mondo i consumi di plastica non smettono di crescere, al punto che la petrolchimica sta strappando ai trasporti il ruolo di traino per la crescita