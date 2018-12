Consiglio Ue | Conte | “Il deficit sarà il 2 | 04% | non abbiamo margini di manovra”

Gaffe di Conte : arriva al Consiglio Ue con 40 minuti di ritardo e perde il minuto di silenzio per le vittime di Strasburgo : I capi di Stato e di governo dell'Unione Europea, nella giornata di ieri, hanno osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell"attentato di Strasburgo prima dell'inizio della riunione del Consiglio europeo. Unico assente Giuseppe Conte, che è arrivato all'Europa Building con grande ritardo.Già, il presidente del Consiglio in quegli istanti stava atterrando all'aeroporto di Bruxelles, distante una mezzoretta in macchina dal ...

Conte in ritardo a Consiglio Ue - sedia vuota a minuto di silenzio per le vittime di Strasburgo : Agenzia Vista, Bruxelles, 14 dicembre 2018 Il premier Giuseppe Conte arriva in ritardo al Consiglio europeo e la sua sedia rimane vuota durante il minuto di silenzio che i leader europei dedicano alle ...

Conte a Camere su Consiglio Ue l'11/12 : ANSA, - ROMA, 8 DIC - Le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo del 13-14 dicembre sono state anticipate a martedì mattina 11 dicembre, alla Camera. ...

Maltempo : 12 morti in Sicilia. Il pm : «Case troppo vicine al fiume». Conte : «Consiglio dei ministri in settimana» : ... l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di disastri naturali - se l'Italia si colloca tra i dieci Paesi più colpiti al mondo per alluvioni, siccità, tempeste, ondate di calore e terremoti, che ...

Maltempo : 12 morti in Sicilia. Il pm : «Case troppo vicine al fiume». Conte : «Consiglio dei ministri in settimana» : Nel palermitano due famiglie uccise dall’esondazione di un fiume, altre vittime ad Agrigento. Il pm: case forse troppo vicine al fiume. Il premier Conte in viaggio verso la Sicilia, Salvini in Veneto. Coldiretti: 7 milioni di persone vivono in aree a rischio idrogeologico. Emergenza anche in Sardegna. E per domani è atteso il colmo della piena del Po...

Conte Salvini Di Maio da Mattarella per Consiglio Supremo Difesa : ... i vicepremier e ministri di Interni Lavoro e Sviluppo Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i ministri di Economia Esteri, Difesa Giovanni Tria, Enzo …

Quanto guadagna il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo il taglio dello stipendio : dopo aver annunciato il taglio del suo stipendio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha pubblicato la lettera con cui ha chiesto ufficialmente la decurtazione del 20% a luglio. Ma Quanto guadagna un presidente del Consiglio? Quanto prendevano i predecessori di Conte e Quanto percepisce oggi il presidente del Consiglio dopo il taglio del 20%?Continua a leggere

Salvini : "Comincio ad arrabbiarmi. In Consiglio dei Ministri Conte leggeva e Di Maio scriveva" : "Io sentirò tutti, però inizio ad arrabbiarmi perché in quel Consiglio dei Ministri Conte leggeva e Di Maio scriveva". Matteo Salvini torna così sulla questione che sta agitando governo e maggioranza."A me - ribadisce il vicepremier leghista - del condono non me ne frega un accidente. La Lega è nata per dare lavoro e ridurre le tasse, non per condonare"."In quel Consiglio dei Ministri - puntualizza - un uomo ...

Condono - è scontro. Conte convoca il Consiglio dei ministri. La Lega lo boicotta - governo in bilico : Si alzano i toni dello scontro fra Lega e M5S sul Condono e il governo sfiora la crisi sul dl fisco. Con il premier Giuseppe Conte che decide di sfidare il Carroccio convocando un nuovo...

Conte convoca il Consiglio dei ministri. La Lega : «Senza Salvini non ci andiamo». Lui : «Se serve ci sarò» : Conte: «Sabato mattina ci sarà un Consiglio dei ministri perché porterò il risultato della rilettura» del decreto fiscale e «avremo quindi la possibilità di confermare» il testo o «nel caso dirimere qualche dubbio politico che è sorto». Salvini: «Ho altri impegni». Fonti della Lega: «Nessuno di noi in Cdm se non ci sarà Salvini». Poi il leader leghista ha precisato: «Se serve, ci sarò»...

Conte convoca il Consiglio dei ministri. La Lega : «Senza Salvini non ci andiamo» : Conte: «Sabato mattina ci sarà un Consiglio dei ministri perché porterò il risultato della rilettura» del decreto fiscale e «avremo quindi la possibilità di confermare» il testo o «nel caso dirimere qualche dubbio politico che è sorto». Salvini: «Ho altri impegni». Fonti della Lega: «Nessuno di noi in Cdm se non ci sarà Salvini»

