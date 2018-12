Cina - Sospesi gli aumenti doganali sulle auto Usa

quattroruote

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Lincontro al summit di Buenos Aires tra il presidente Usa Donald Trump e il suo collega cinese Xi Jinping, lo scorso 1 dicembre, è servito a siglare una tregua nella guerra commerciale tra i due giganti delleconomia mondiale. Pechino ha annunciato, come anticipato da un tweet di Trump nei giorni scorsi, che sospenderà le tariffe aggiuntive pere componenti made in Usa per tre mesi, a partire dal 1 gennaio 2019. In particolare, come precisato dal ministero delle Finanze cinese, sarannoglidei dazi dal 15 al 40% che si sarebbero dovute applicare su 144 modelli americani importati e quello del 5% sui componenti. L'annuncio sulla sospensione segue il primo importante acquisto di semi di soia di produzione americana e segna un passo importante nel disgelo Usa-, dopo glidecisi da Washingtonimportazioni cinesi per un valore di 50 miliardi di ...