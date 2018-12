Chi era Antonio Megalizzi | il giornalista italiano morto nell’attentato di Strasburgo

Iva ZanicChi operata d’urgenza agli ocChi : «Non vedevo più nulla» : Paura per Iva Zanicchi: la cantante e conduttrice televisiva, 78 anni, è stata operata d’urgenza ad un occhio. Lo storico volto della tv avrebbe dovuto essere presente in studio da Piero Chiambretti, come di consueto, ma ha dovuto dare forfait. In collegamento dalla sua casa con CR4-La Repubblica delle donne, Iva Zanicchi ieri è apparsa con una vistosa benda all’occhio destro e gli occhiali scuri, motivando anche la sua assenza in ...

Tav? Molto più di una grande opera - ma non Chiamatelo partito. L'opinione di Canavesio : Molto più di una semplice adunata di piazza. Molto più di uno slogan. L'Italia del sì , alla Tav, ma non solo, è un movimento culturale, quello che sui manuali di scienza politica si chiama maggioranza silenziosa. Ci sono troppi indizi per non convincersi del fatto che la Tav sia qualcosa in più di una grande opera. Tutto è cominciato il 9 novembre con la ...

Quattro mezze cartelle / 23 : Breve trattato sui picChiatori nella Svizzera italiana degli anni Ottanta : Proposta editoriale numero 23. Ricordo le modalità per inviare: Titolo. Poi Quattro mezze cartelle e cioè: Un incipit di 1000 battute, un brano scelto dall’autore di 1500 battute, altre 1000 battute per la biografia, 1000 battute infine di un’ipotetica quarta di copertina. In totale quindi 4500 battute spazi inclusi. Inviare a 4mezzecartelle@gmail.com. Buona lettura, adesso, con questa proposta che arriva dalla Svizzera. Incipit ...

Camoranesi : 'Campionato Chiuso - voglio capire come il Napoli possa recuperare' : Conquistato il primo posto nel girone di Champions League, grazie anche all'aiuto del Manchester United, la Juventus deve assolutamente trovare la giusta concentrazione perché sabato sera allo stadio Grande Torino incombe il derby della Mole. La stracittadina da sempre ha un appeal diverso da tutte le altre partite per le emozioni che suscita nei club e nelle rispettive tifoserie. Il derby della Mole e la lotta scudetto La cronaca sportiva da ...

Infortunio Cuadrado/ Ultime notizie : il colombiano della Juventus operato al ginocChio? : L'Infortunio di Cuadrado è una delle brutte notizie che la Juventus si porta dietro dalla trasferta a Berna dove ha perso contro lo Young Boys.

Juventus - Allegri/ 'Col Torino giocheranno Chiellini e Perin - brutte notizie per Cancelo' : Juventus, Allegri: 'Cancelo si opera, Cuadrado forse, col Torino giocheranno Chiellini e Perin'. Le parole in conferenza del tecnico

Juve - Allegri perde Cancelo : operato al ginocChio - rientra a gennaio. Stop anche per Cuadrado : rientra da titolare Emre Can, presto toccherà anche a Khedira, settimana prossima,, si fermano invece Cuadrado e Cancelo. Per questi ultimi due, infatti, problemi al ginocchio di media-lunga durata, ...

Torino-Juventus - Allegri : “Cancelo sarà operato. Ecco Chi gioca domani” : CONFERENZA STAMPA Allegri- Tempo di vigilia in casa bianconera in vista della super sfida di domani sera contro il Torino. Il derby è sempre una partita separata dal resto del campionato. Un match dove si annullano valori qualitativi e tecnici e dove le classifiche restano fini a se stesse. Lo sa bene Massimiliano Allegri, il […] L'articolo Torino-Juventus, Allegri: “Cancelo sarà operato. Ecco chi gioca domani” proviene da ...

Cozze contaminate da “vibrione del colera” : “Nessuna conseguenza dannosa” - “assenza di qualunque risChio per i consumatori” : In riferimento alle notizie apparse nelle ultime ore relative alla possibile presenza di un vibrione potenzialmente patogeno in un lotto di Cozze Nieddittas, l’azienda precisa quanto segue: “Il vibrione potenzialmente patogeno sarebbe stato individuato in un campione del prodotto prelevato oltre un mese fa dalla ASL Toscana presso un esercizio commerciale a Massa. Ci conforta sapere che nessuna conseguenza dannosa risulta si sia verificata ...

Uomini e Donne – Chi è Giorgia Iarrera? Ecco la corteggiatrice di Luigi con una storia difficile alle spalle ed una bellezza mozzafiato [GALLERY] : Giorgia Iarrera è una delle corteggiatrici di Luigi Mastroianni: la bella messinese ha catturato le attenzioni del tronista siciliano Giorgia Iarrera pare aver colpito Luigi Mastroianni a ‘Uomini e Donne’. La corteggiatrice di Messina, scesa dalle scale del dating show di Maria De Filippi, ha trascorso una prima esterna con il tronista, non lasciandolo indifferente al suo fascino. La bella riccia insomma potrebbe fare concorrenza a Irene ...

Ritrovate le ragazzine scomparse ieri a IsChia : erano in uno shopping center a Napoli : Sono state rintracciate dai carabinieri in un noto centro commerciale di Napoli, Claudia e Marika le due quindicenni residenti rispettivamente a Forio e Ischia Porto, che da ieri mattina avevano fatto ...

Un Natale d'oro zecChino con Carlo Conti stasera su Rai1 : anticipazioni e ospiti : stasera, venerdì 14 dicembre, Rai1 proporrà una prima serata di musica e spettacolo dedicata al Natale, condotta e firmata Carlo Conti, con la partecipazione del Piccolo Coro "Mariele Ventre" dell'Antoniano di Bologna. A partire dalle ore 21.25, infatti, andrà in onda Un Natale d'oro zecchino programma durante il quale il Natale sarà celebrato con ricordi, canzoni e tanti personaggi amati dal pubblico di tutte le età. Su TvBlog il ...

Chiamparino : “Toninelli ha dato il via libera al Terzo Valico. Forza ministro - il prossimo colpo è la Tav” : “Forza Toninelli, faccia sulla Tav quello che ha fatto sul Terzo Valico: cioè si contorca e poi alla fine dia il via libera ai lavori, che sono lì solo in attesa di essere appaltati”. Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, a margine di una conferenza stampa a Torino. “Visto che siamo sotto Natale non voglio pensare male”, ha aggiunto Chiamparino rispondendo a chi gli chiedeva se l’ok al Terzo ...