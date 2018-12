Chi è Laura Moretti | la nuova fiamma di Gerò Carraro e amica di Simona Ventura

Sanremo Giovani : Einar e Laura Ciriaco risChiano la squalifica dalla gara : C’è tensione dietro le quinte di Sanremo Giovani, il programma che selezionerà i due interpreti promossi a competere, insieme ai big, nella prossima edizione del festival. La trasmissione, che andrà in onda il 20 ed il 21 dicembre, rischia di partire con un cast di cantanti in gara diverso da quello precedentemente annunciato dagli organizzatori. Infatti, a seguito di numerose segnalazioni, l’organizzazione della rassegna musicale, insieme alla ...

Annunciato l’instore di Laura Pausini per Fatti sentire ancora con una sorpresa per poChi fan : Arriva a sorpresa l'instore di Laura Pausini per Fatti sentire ancora. L'artista di Solarolo ha inFatti Annunciato il suo primo firma copie per il 15 dicembre, unica data in calendario per la promozione del cofanetto che contiene il duetto con Biagio Antonacci in Il coraggio di andare. L'incontro con i tanti fan entusiasti della novità si terrà alle 17 del 15 dicembre al Mondadori Megastore di Milano, nel quale Laura Pausini si è detta ...

Il Festival di Sanremo avvia controlli su Laura Ciriaco ed Einar Ortiz : gli ultimi aggiornamenti sui 2 Giovani a risChio esclusione : L’Organizzazione del Festival-Direzione di Rai1 avvisa - attraverso una nota stampa - di aver avviato controlli per verificare la presunta irregolarità delle canzoni presentate da Laura Ciriaco ed Einar Ortiz a Sanremo Giovani. In accordo con il Direttore Artistico Claudio Baglioni, dopo essersi consultata con l'ufficio legale, l'Organizzazione valuterà l'eventuale esclusione dei due cantanti, aspiranti concorrenti della trasmissione Sanremo ...

'Giustizia per Laura' : l'appello della madre dopo l'arChiviazione per suicidio : Una ragazza che vola dal settimo piano di una palazzina romana e l'archiviazione per suicidio. Questi, in soldoni, gli elementi chiave del caso di Laura, 17enne deceduta nel giorno di San Valentino a Roma. dopo diversi mesi di indagini, la Procura ha deciso di archiviare il caso per suicidio. La ragazza era morta dopo un volo di svariati metri; era volata dal settimo piano di un edificio in via Agrigento, tra le zone di Piazza Bologna e ...

Einar Ortiz a risChio squalifica con Laura Ciriaco : i nostri 2 nomi da ripescare a Sanremo Giovani : Einar Ortiz è a rischio squalifica a Sanremo Giovani. Il suo brano, Centomila Volte, non è un inedito e ciò non è ammesso dal regolamento del Festival della Canzone Italiana. Dopo l'esclusione dei Cobalto per canzone già edita, e l'autoeliminazione di Giacomo Eva, che ha preferito partecipare all'attuale edizione di Amici di Maria De Filippi, Sanremo Giovani potrebbe liberare altri due posti. I posti in questione sono quelli di Einar Ortiz e ...

Martina Pieraccioni : Chi è la figlia di Leonardo e Laura Torrisi : Leonardo Pieraccioni è tornato. Toscano doc, per il suo ultimo film dal titolo “Se son rose…”, il celebre attore comico ha scelto proprio la sua terra natale. È infatti la Toscana, a fare da sfondo alla commedia diretta e interpretata da Pieraccioni, che vede al suo debutto sul grande schermo della figlia Martina e che annovera nel cast (tra gli altri) Claudia Pandolfi, Gabriella Pession e Vincenzo Salemme. Cosa racconta il film? Le vicende d’un ...

Leonardo Pieraccioni : "Ho Chiesto a Laura Torrisi di recitare nel mio film. Non è che mi abbia gettato il copione in faccia - ma..." : "Non è che mi abbia proprio gettato il copione in faccia, ha detto: 'Non posso dirti nel film le cose che ti dicevo nella vita'". Per il suo ultimo film sulle ex, Leonardo Pieraccioni aveva pensato di portare sul set Laura Torrisi, madre di sua figlia Martina e con la quale ha avuto in passato una relazione sentimentale. Il tentativo è stato però respinto dall'attrice toscana, come ha raccontato il regista al settimanale ...

Laura Castelli - specChio perfetto della politica nello stagno : Gaffe, impreparazione, irruenza. La sottosegretaria all’Economia M5S è il classico esempio di chi non sa fare ma lo fa lo stesso. Per questo è diventata l’interprete di un’epoca Laura Castelli, sottosegretaria alle gaffe: da "lo dice lei" al 'Non dico cosa voto'"

Reddito di cittadinanza - Chi sta stampando le tessere? L'imbarazzo di Laura Castelli su La7 : Il governo lo sa, ma ce lo dirà solo a tempo debito. Il surreale intervento del sottosegretario all'economia a "Otto e...

Laura Castelli non vuole dire Chi sta stampando le tessere per il reddito di cittadinanza : Laura Castelli, sottosegretario del ministero dell'Economia e delle Finanze, intervistata ieri durante la trasmissione Otto e Mezzo, ha confermato che le tessere elettroniche per il reddito di cittadinanza sono in fase di stampa. Non ha chiarito però, nonostante le insistenti domande, chi le stia stampando.Continua a leggere

Matteo Salvini - il raptus di Laura Boldrini in aula : 'Vergogna - ecco Chi è e cosa fa' : Laura Boldrini è inferocita. In aula, attacca duramente Matteo Salvini al grido di 'Vergogna', 'Vergogna', 'mi aveva paragonato a una bambola gonfiabile'. La Boldrini condivide il video dell'...

Laura Chiatti dopo la foto al centro commerciale di domenica è polemica : Questa volta Laura Chiatti è finita nel centro del mirino sui social dopo che ha trascorso una tranquilla domenica pomeriggio al centro commerciale. La reazione della Chiatti è stata piuttosto impetuosa, ma la sua esasperazione è più che comprensibile. Laura Chiatti aveva postato una foto in cui appariva in compagnia dei figli, Enea e Pablo, avuti da Marco Bocci, e della nipotina, mentre passava la domenica al centro commerciale. Tra i commenti ...