Brasile - giudice Chiede l'arresto di Cesare Battisti : 'C'è pericolo di fuga' : La lunga latitanza di Cesare Battisti forse sta per volgere al termine. Infatti Luis Fux, giudice del Supremo Tribunale Federale del Brasile ha ordinato l’arresto per l’ex terrorista italiano, accogliendo così la richiesta del procuratore generale Raquel Dodge. Come riporta l’emittente televisiva Globo, la misura servirebbe a prevenire il pericolo di fuga ed assicurare una prossima estradizione in Italia, dove l’estremista deve scontare una ...

Chi è Cesare Battisti - il terrorista condannato a due ergastoli ma 'assolto' dalla politica : condannato dalla giustizia italiana, assolto dalla politica francese prima e brasiliana poi. Almeno fino a questa notte, quando il giudice della Corte Suprema brasiliana Luiz Fuun ne ha ordinato l'arresto 'a fini di estradizione'. Cesare Battisti, ...

Chi è Cesare Battisti - il terrorista e assassino sempre protetto dai potenti : Il rapinatore e killer, diventato poi scrittore di successo, è scappato dall'Italia 36 anni fa. Ora è stato ordinato il suo arresto in Brasile, primo passo per l'estradizione promessa dal nuovo presidente Bolsonaro. Ecco chi è il terrorista pluri-omicida

Giorgia Meloni su Cesare Battisti : ' Fine dell'internazionale radical Chic - lo aspettano le patrie galere' : Giorgia Meloni esulta per il mandato di cattura per Cesare Battisti e su Twitter si augura di poterlo riavere in Italia per vederlo finalmente in carcere. 'Con Bolsonaro in Brasile si apre finalmente ...

La recensione di Possibili scenari per pianoforte e voce di Cesare Cremonini - un disco da ascoltare ad ocChi Chiusi : Avorio, respiro e parole restano indelebili, quando termina la riproduzione di "Possibili scenari per pianoforte e voce" di Cesare Cremonini, l'album che veste di intimità "Possibili scenari", disco uscito nel 2017. Una riedizione, un cambio d'abito che l'ex Lùnapop ha ritenuto necessario per offrire al pubblico un ascolto più attento e acustico, senza batterie, effetti e altri suoni che potrebbero distrarre e alterare la chiave di lettura. ...

Costanza Caracciolo mamma : «Parto cesareo - ora allatto. Il peso? 10 Chili e non so se li ho persi» : Costanza Caracciolo e Bobo Vieri come riportato da Leggo.it sono diventati genitori, lo scorso 18 novembre, della loro prima figlia Stella. La coppia, molto attiva sui social, ha dato...

Dramma in ospedale : mamma e figlia muoiono durante il cesareo - il Chirurgo era ubriaco : La tragedia in un ospedale di Botad, in India. Una giovane donna di 22 anni è morta insieme alla figlia neonata durante il parto. I familiari, che aspettavano fuori per festeggiare il lieto evento, hanno attaccato il medico intervenuto per far nascere la bambina: sottoposto a un alcoltest dalla polizia, è stato trovato in stato di ubriachezza.Continua a leggere

