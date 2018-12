Cesare Battisti | dall’ergastolo per quattro omicidi alla latitanza all’estero | le tappe

«Cesare Battisti è di nuovo scomparso» : lo dicono i vicini di casa ai media del Brasile : Il terrorista non si troverebbe più nella sua casa di Cananeia da novembre. Ieri un magistrato ha ordinato l’arresto in vista di una possibile estradizione

Brasile - giudice chiede l'arresto di Cesare Battisti : 'C'è pericolo di fuga' : La lunga latitanza di Cesare Battisti forse sta per volgere al termine. Infatti Luis Fux, giudice del Supremo Tribunale Federale del Brasile ha ordinato l’arresto per l’ex terrorista italiano, accogliendo così la richiesta del procuratore generale Raquel Dodge. Come riporta l’emittente televisiva Globo, la misura servirebbe a prevenire il pericolo di fuga ed assicurare una prossima estradizione in Italia, dove l’estremista deve scontare una ...

Chi è Cesare Battisti - il terrorista condannato a due ergastoli ma 'assolto' dalla politica : condannato dalla giustizia italiana, assolto dalla politica francese prima e brasiliana poi. Almeno fino a questa notte, quando il giudice della Corte Suprema brasiliana Luiz Fuun ne ha ordinato l'arresto 'a fini di estradizione'. Cesare Battisti, ...

Primo passo per l'estradizione di Cesare Battisti : Il giudice della Corte suprema brasiliana Luis Fux ha firmato, per evitare "qualsiasi tentativo di fuga", la richiesta di arresto "a scopo di estradizione" dell'ex militante dei Proletari armati per il comunismo, Cesare Battisti. "Il potere giudiziario riconosce la correttezza del processo d’estradi

Brasile - Bolsonaro mantiene la promessa : ordinato l'arresto di Cesare Battisti : Tempi duri per Cesare Battisti, ex leader dei Pac (Proletari armati per il comunismo). Il nuovo presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, sembra proprio aver intenzione di mantenere la promessa fatta al governo italiano in occasione della sua elezione e Luis Fux, magistrato del Supremo Tribunale Federale, ha ordinato l'arresto dell'ex militante di Lotta Continua per scongiurare il pericolo di fuga. La notizia non stupisce. Già prima della sua ...

Chi è Cesare Battisti - il terrorista e assassino sempre protetto dai potenti : Il rapinatore e killer, diventato poi scrittore di successo, è scappato dall'Italia 36 anni fa. Ora è stato ordinato il suo arresto in Brasile, primo passo per l'estradizione promessa dal nuovo presidente Bolsonaro. Ecco chi è il terrorista pluri-omicida

Giorgia Meloni su Cesare Battisti : ' Fine dell'internazionale radical chic - lo aspettano le patrie galere' : Giorgia Meloni esulta per il mandato di cattura per Cesare Battisti e su Twitter si augura di poterlo riavere in Italia per vederlo finalmente in carcere. 'Con Bolsonaro in Brasile si apre finalmente ...

Cesare Battisti - le tappe della fuga in Brasile : Tra arresti, protezioni politiche, tentativi di fuga, la storia dal 2004 ad oggi della latitanza del terrorista, fino all'ordine di arresto di oggi,